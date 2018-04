Jusqu'à présent, les personnes souhaitant aider un animal sauvage en détresse n'ont qu'un seul centre à leur disposition pour ramener ces derniers - en dehors du Centre de soins de Dudelange. A partir de ce lundi 30 avril, trois nouveaux "Wëlldéier Drop-off " vont naître afin de mieux protéger la faune présente sur le territoire.

De nouvelles structures pour animaux en détresse

(VR) - Ce mercredi 25 avril, Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, et Dan Kersh, ministre de l'intérieur, ont présenté le réseau des quatre "Wëlldéier Drop-off". Ces centres permettent de déposer des animaux sauvages en détresse pour qu'ils puissent bénéficier d'un hébergement temporaire avant de bénéficier des soins dont ils ont besoin.



A ce jour, le Luxembourg ne dispose que d'une seule structure d'hébergement temporaire dédiée à la faune sauvage en dehors des heures d'ouverture du Centre de soins (CDS), et celle-ci se situe à Dudelange.



Dès ce lundi 30 avril, elles seront désormais au nombre de 4 et seront placées auprès des centres d'intervention et de secours de Junglinster, de Clervaux et auprès de l'école nationale du service d'incendie et de sauvetage à Niederfeulen. En effet, il semblait essentiel de promouvoir et rajouter d'autres structures car il devenait difficile de contribuer à la bonne santé de ces animaux sauvages, avec seulement une structure temporaire à l'échelle du pays tout entier.

Désormais, les personnes trouvant un animal blessé ou en détresse n'auront plus besoin de se rendre jusqu'au centre de Dudelange. Ces trois nouvelles structures auront pour objectif principal de faciliter l'accès à un centre de soins, et ainsi multiplier les chances de survie de ces animaux sauvages. Ici, les animaux sauvages en question sont essentiellement des oiseaux, des mammifères ainsi que des reptiles et amphibiens indigènes qui vivent dans la nature.

Prévenir le CDS avant de déposer l'animal

Le Département de l'environnement et le Centre de soins ont également développé, en parallèle de ces trois nouveaux Drop-off, un flyer de prévention, ainsi qu'une brochure détaillée en langue française et allemande et une affiche avec les numéros d'urgence les plus importants pour faciliter la démarche de toutes personnes souhaitant amener un animal.

Ces mesures ont pour effet de prévenir des éventuels dangers, de sensibiliser la population. Elles serviront aussi de guide et permettront à chacun d'intervenir rapidement et de la meilleure façon possible.



Chaque structure affichera également ces numéros d'urgence sur sa devanture. Dans le cas d'un appel, le code d'accès est communiqué pour entrer dans la structure d'hébergement, et dans un même temps la station de Dudelange est également alertée.

Une fois à l'intérieur, vous pouvez mettre l'animal dans une cage adaptée et vous désinfecter les mains. Il vous faudra ensuite mentionner l'endroit où l'animal a été trouvé. Cela permet de s'assurer qu'il retournera à cet endroit dès qu'il sera en bonne santé. En même temps, des volontaires du poste de soins de Dudelange se rendront dans la structure pour récupérer et soigner l'animal.

Par ailleurs, il est souvent difficile d'évaluer si un animal sauvage a réellement besoin d'aide. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez contacter le poste de soins infirmiers au 26 51 39 90. Les animaux ne doivent être touchés par les humains que lorsqu'ils en ont réellement besoin. Il est également important de vous protéger et de ne pas sous-estimer le risque de blessure de l'animal.

