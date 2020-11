Alors que le renforcement des mesures sanitaires a été validé mercredi par la Chambre des députés, le ministère de l'Education a lui aussi annoncé serrer la vis dans les établissements scolaires du pays. Un dispositif visant à «contribuer aux efforts nationaux».

Luxembourg 3 min.

De nouvelles règles dans les écoles lundi

Alors que le renforcement des mesures sanitaires a été validé mercredi par la Chambre des députés, le ministère de l'Education a lui aussi annoncé serrer la vis dans les établissements scolaires du pays. Un dispositif visant à «contribuer aux efforts nationaux».

(ASdN) - Alors que la Chambre des députés a validé mercredi le renforcement du dispositif sanitaire, le ministère de l'Education a lui aussi décidé de s'adapter. A compter du 30 novembre et jusqu'aux vacances de Noël, de nouvelles mesures s'appliqueront ainsi dans les établissements scolaires du pays pour «contribuer aux efforts nationaux», précise le communiqué du ministère. A savoir, le retour de la répartition des élèves en groupe A et B, le renforcement des mesures dans les cantines scolaires et l'annulation de toute excursion scolaire.

S'il l'avait d'ores et déjà évoqué au début du mois, l'enseignement en alternance dans les classes supérieures du lycée fera ainsi son grand retour. Le système fera alterner enseignement en présentiel et enseignement à distance. Deux choix s'offrent aux établissements scolaires qui pourront décider, soit de diviser les élèves de chaque classe en deux groupes A et B, soit d'alterner les phases d’enseignement en présentiel et d’enseignement à distance.

Il ne concernera néanmoins que certains élèves de l'enseignement secondaire classique (4e, 3e et de 2e), de l'enseignement secondaire général (4e, 3e et 2ede) ainsi que certaines classes de la formation professionnelle (4TP, 3TP, 2TP,DP1 et DP2).

En revanche, les classes terminales ne sont pas concernées. L'objectif est ainsi de permettre à ces élèves de «se préparer au mieux aux examens de fin d'études», justifie le ministère. Autrement dit, pas de changement pour eux, ils continueront à se rendre en classe.

L'année scolaire 2020-2021 sera par ailleurs désormais organisée en semestres et non plus en trimestres. Un passage à un rythme différent que Claude Meisch (DP) justifiait la semaine dernière par la volonté d'«enlever une certaine pression du calendrier». Malgré ces adaptations, pas question de relâcher les efforts : «la participation des élèves est obligatoire aussi bien aux cours en présentiel qu’aux cours à distance», rappelle le ministère dans son communiqué.

Concernant la restauration scolaire, les cantines et cafétérias restent ouvertes contrairement aux restaurants et cafés du pays. Mais le maintien de leur ouverture doit se faire «dans le respect des mesures sanitaires en vigueur». Autrement dit, les tablées sont désormais limitées à quatre personnes. Le concept du «Stufeplang» (repas chauds) reste par ailleurs en vigueur. Ces repas peuvent néanmoins être pris exclusivement «dans les salles de classes désignées à cet effet». Le nombre d'élèves par salle est quant à lui limité à dix.

Une relative souplesse qui n'est néanmoins pas accordée aux visites, voyages et excursions scolaires. Toutes ces sorties sont ainsi annulées «à l'intérieur du pays comme à l'étranger», souligne le ministère. Une exception toutefois, les sorties pédagogiques en forêt à l'enseignement fondamental restent permises. Seules deux classes pourront cependant organiser une sortie simultanément.

A noter également, les autres mesures déjà en vigueur restent d'actualité. Notamment en ce qui concerne les cours d'éducation physique et de natation, le port du masque ou l'organisation de réunions de plus de quatre personnes en visioconférence.

