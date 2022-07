Mardi et mercredi, les députés ont voté deux projets de loi élargissant les champs d'action, respectivement, de la police grand-ducale et des agents municipaux chargés des verbalisations.

De nouvelles prérogatives pour la police et les «Pecherten»

Pascal MITTELBERGER Mardi et mercredi, les députés ont voté deux projets de loi élargissant les champs d'action, respectivement, de la police grand-ducale et des agents municipaux chargés des verbalisations.

Coup sur coup, mardi et mercredi, les députés ont validé deux projets de loi élargissant les prérogatives et champs d'action : d'abord de la police grand-ducale ; ensuite des agents municipaux en charge des sanctions administratives, plus communément appelés «Pecherten».

Des mesures pour réprimer de futurs débordements Suite à la multiplication des agressions à l'encontre des forces de l'ordre et les comportements violents ayant émaillé les manifestations contre les mesures sanitaires, le gouvernement a décidé de renforcer le cadre légal entourant ces événements.

Le premier texte modifie donc la loi sur la police grand-ducale, et permet aux agent d'éloigner une ou des personnes qui entravent l'accès à un bâtiment, qu'il soit public ou privé, même si leur comportement n'est pas agressif ou dangereux. La procédure est la suivante : un rappel à l'ordre pour commencer, une injection à quitter les lieux en cas de refus d'obtempérer immédiatement et enfin un éloignement, si besoin par la force, si la ou les personnes n'ont pas obéi auparavant.

Un «éloignement» qui fait débat

Dans ce dernier cas, un rapport complet devra être établi par la police, et il sera transmis au ministre de la Sécurité intérieure, au bourgmestre de la commune où se sont produits les faits et à l'auteur visé par cette mesure d'éloignement.

Ce projet de loi a fait débat tout au long de son élaboration, et même jusqu'au vote de ce mardi 12 juillet. Preuve que le sujet est sensible, car il touche aux libertés individuelles, ce texte visant à déloger voire expulser des personnes d'un bâtiment a été approuvé par 33 députés, 25 préférant s'abstenir et deux votant contre.

Lors des discussions destinées à préparer ce projet de loi, le Conseil d'Etat, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ou encore la Commission consultative des droits de l'homme avaient émis des réserves dans les avis rendus.

Déjections canines non ramassées et dépôts d'ordures sanctionnés

Ce mercredi 13 juillet, un autre projet de loi a été adopté, à la quasi-unanimité cette fois-ci : 58 voix pour et 2 voix contre (déi Lénk). Il concerne les prérogatives, élargies, des agents municipaux en charge d'établir les sanctions administratives. Autrement dit les «Pecherten».

Ce dossier a mis du temps à aboutir, puisqu'il a été initié en 2017. Tel que présenté, «le projet de loi vise à valoriser le rôle de l’agent municipal, à décharger la police grand-ducale et la Justice, à établir une liste d’infractions mineures sanctionnées par des amendes administratives et à introduire une procédure de sanctions administratives, tout en garantissant les droits de la défense», détaille le texte.

Quand les dépôts sauvages refleurissent Conséquence sans doute directe de la fermeture des centres de recyclage, trois décharges illégales ont été mises au jour au Luxembourg. Entre Bettembourg et Abweiler, comme à Howald et à Sanem, elles sont le fait de particuliers isolés.

Une liste de 17 infractions à réprimer a été dressée. Ce sera à chaque conseil communal de sélectionner, dans cette liste, les infractions qu'il retient sur son territoire. Parmi ces 17 infractions, on trouve notamment le fait de ne pas ramasser, sur la voie publique, la crotte de son chien ; le fait de promener son chien dans un endroit où l'animal n'est pas autorisé, les aires de jeux par exemple ; ou encore «le fait de déposer sur la voie publique les poubelles ou sacs destinés à la collecte publique avant l’heure fixée par le conseil communal». La liste prend aussi en compte les tapages et autres nuisances sonores.

Les crottes de chien, un vrai problème à Luxembourg

Ces infractions pourront faire l'objet d'une amende administrative allant de 25 à 250 euros.

Ces infractions pourront faire l'objet d'une amende administrative allant de 25 à 250 euros.

S'il peut sembler anodin, ce sujet des déjections canines pollue les communes, notamment la Ville de Luxembourg. Cette dernière estime qu'en 2021, 60 tonnes de crottes n'ont pas été ramassées par les propriétaires de chien sur les voies publiques. Et ce malgré des sachets disponibles gratuitement en divers points de la ville. Un appel au civisme avait été lancé. Désormais, une amende pourrait sanctionner les contrevenants.









