À partir du 1er mars 2020, l'utilisation des transports publics au Luxembourg deviendra gratuite. Ce changement s'accompagnera d'une panoplie de nouveautés à l'égard de l'accueil des clients en gares ainsi que dans la vente des billets de train.

De nouvelles missions à venir pour 400 agents CFL

Alors que le Luxembourg devient le premier pays européen à instaurer la gratuité des transports publics sur l'ensemble de son territoire, cette nouvelle vient amorcer de nombreux changements, notamment dans le travail des employés concernés par ses services.

En première ligne, la compagnie des chemins de fer luxembourgeois, les CFL. Si les personnes souhaitant se déplacer en train en première classe devront continuer à s'acquitter d'un billet, tous les passagers de la seconde classe pourront voyager gratuitement. Sans ticket, pas besoin de contrôleur. Et pourtant.

Trois nouveaux rôles élargis

Le personnel d'accompagnement des trains sera toujours présent mais avec des missions plus élargies. Ainsi, les agents continueront la vente et le contrôle de billets, en première classe et lors de voyages transfrontaliers. Ils feront également des passages réguliers en seconde classe, accueillerons les usagers à la montée et descente du train et continueront à faire des annonces à bord des wagons.

Les agents d'accompagnement seront également là pour apporter des réponses aux clients et procéder au comptage des voyageurs.

Les agents d'accueil et les chefs de surveillance seront eux présents sur les quais de «manière proactive», selon la compagnie, afin d'accompagner les usagers. Ils seront ainsi chargés de vérifier les informations affichées et les annonces sonores et de proposer des alternatives aux voyageurs en cas de situation perturbée et de travaux.

Huit points de vente fermés



Si de nouvelles missions sont confiées aux agents concernés, ce sont toutefois huit points de vente qui vont devoir fermer leurs portes à compter du 1er mars 2020.

Ainsi, les gares de Bettembourg, Pétange, Rodange, Mersch, Ettelbruck, Clervaux, Troisvierges et Wasserbillig ne disposeront plus de guichets physiques à compter de cette date.

La vente sur place de billets et abonnements nationaux, régionaux et internationaux se poursuivra uniquement au sein des gares de Luxembourg et Belval-Université. Un point de vente du TICE pour des billets de 1ère classe et transfrontaliers (bus) se trouvera en gare d'Esch-sur-Alzette.

Trois solutions pour les agents concernés

Ce sont au total 400 agents qui sont touchés par cette réforme de gratuité des transports, dont 90 concernés par la fermeture des guichets dans les villes. Face à ce constat, la compagnie des chemins de fer luxembourgeois leur propose trois solutions:

Etre transféré aux postes d’agents d’accueil et de chefs de surveillance

Etre transféré aux guichets non concernés par une fermeture

D'obtenir une mutation à d'autres postes ouverts au sein des CFL.

La digitalisation de mise

Moins d'humain, mais davantage de solutions numériques. Les CFL misent ainsi sur la digitalisation, afin d'offrir des prestations et informations immédiates à leurs clients. Ainsi, les agents présents en gare et à bord des trains seront équipés de nouveaux outils digitaux, tels que des applications smartphones ou tablettes afin de «répondre aux besoins individuels des voyageurs», explique la compagnie.

En complément, les canaux d'information et/ou de vente à distance des CFL en ligne sont à la disposition des clients, 24 heures sur 24: les applications CFL mobile et CFL international, le site internet, le CallCenter ainsi que le renseignement téléphonique.



Le wifi devrait poursuivre son extension au sein des gares, afin de permettre aux clients d'accéder à tous ces services en ligne, accompagnés de nouvelles caméras de vidéosurveillance et de bornes SOS disponibles sur les quais en cas d'urgence.

