Les experts ont jusqu'à l'automne pour proposer des solutions pour prolonger le tram à travers les quartiers Kirchberg, Hollerich et la commune de Strassen.

Luxembourg 2 min.

Mobilité

De nouvelles expansions du tram sur les rails

Heledd PRITCHARD Les experts ont jusqu'à l'automne pour proposer des solutions pour prolonger le tram à travers les quartiers Kirchberg, Hollerich et la commune de Strassen.

Le tram pourrait bien continuer son expansion. C'est du moins le projet de la Ville de Luxembourg. Des plans sont en effet en cours pour étendre le parcours à trois nouveaux quartiers de la capitale. Une section pourrait également être souterraine, a déclaré un membre du conseil d'administration de la société publique qui exploite le réseau.

Une personne heurtée par un tram mercredi soir L'accident s'est déroulé mercredi soir vers 21h30.

Les ingénieurs ont jusqu'à l'automne pour proposer différentes options pour prolonger les lignes de Luxtram le long de la route d'Arlon vers l'hôpital CHL à Strassen, vers de nouvelles zones résidentielles dans le quartier d'affaires du Kirchberg, et le long du quartier Hollerich vers le parking P+R Bouillon, a déclaré Patrick Goldschmidt, échevin de la Ville de Luxembourg.

Pour ce dernier, l'une des possibilités serait de faire passer le tram sous terre, notamment le long de la route d'Arlon en direction de l'hôpital. Plus concrètement, cela éviterait d'avoir à acheter les terrains privés nécessaires pour circuler au niveau de la rue, a-t-il déclaré.

Compliqué et coûteux

«Cela nécessiterait beaucoup plus de travaux de construction et cela pourrait être 50% plus cher, mais si vous avez besoin d'obtenir plus de droits de passage privés, ils ne sont pas gratuits non plus», a-t-il justifié. Mais pour l'heure, aucune estimation ne peut être donnée. Pour cela, il faudra attendre que les ingénieurs «présentent leurs plans», a-t-il ajouté.

Le tram circulera jusqu'à Bonnevoie à partir du 11 septembre Le tronçon du tramway entre la gare centrale et Bonnevoie sera mis en service le dimanche 11 septembre. Avant cette inauguration, des tests sont programmés durant l'été : en août, le tram circulera ainsi dans les conditions normales, mais sans voyageurs.

Mais François Bausch (Déi Gréng) n'est pas de cet avis. Pour le ministre de la Mobilité, un tracé souterrain serait trop «compliqué et coûteux».

Pour rappel, l'État et la Ville de Luxembourg - tous deux actionnaires de Luxtram - financeront le projet. L'objectif est de faire approuver le financement par la Chambre avant les élections nationales de la fin de l'année prochaine, ont déclaré Goldschmidt et Bausch. Les travaux du tram prévus jusqu'à présent coûtent 565 millions d'euros, selon le site internet de Luxtram.

Cet article a été publié une première fois sur LuxTimes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.