Des scientifiques constatent l'arrivée de tiques de couleur au Luxembourg. Elles sont surtout dangereuses pour les chiens, mais mordent également les humains.

Luxembourg 6 min.

De redoutables vecteurs de maladies

De nouvelles espèces de tiques gagnent du terrain

Des scientifiques constatent l'arrivée de tiques de couleur au Luxembourg. Elles sont surtout dangereuses pour les chiens, mais mordent également les humains.

(m. m. avec Volker BINGENHEIMER) - L'autre jour, en vidant sa boîte aux lettres, le Dr. Alexander Weigand y a trouvé un courrier inhabituel. «J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai trouvé une pochette en plastique. A l'intérieur, une tique vivante rampait», raconte le biologiste et conservateur du Musée de la nature. Un citoyen inquiet avait ramassé sans hésiter la tique qui semblait inhabituelle à Grevenmacher et l'avait envoyée à l'expert spécialisé dans les tiques.

Ces insectes dangereux surveillés de très près Moustique tigre, moustique japonais, tique géante, de nouvelles espèces d'insecte apparaissent et peuvent potentiellement transmettre virus et bactéries. Le Luxembourg s'arme pour assurer une veille sanitaire efficace et se prémunir d'une épidémie.

La tique, qui était toujours active, a été mise au congélateur et examinée au microscope dans le laboratoire du Musée de la nature. Il s'agissait d'une tique des forêts alluviales.

Dans l'ensemble de la Grande Région, les tiques multicolores sont en train de se répandre et peuvent propager la méningite et le typhus. L'espèce de tique prédominante reste toutefois la xylocope commune, de couleur rougeâtre et noire.

L'espèce a pris pied dans le sud

En peu de temps, la tique d'Auwald (en luxembourgeois : «Suppenzeck») s'est propagée au Luxembourg et forme désormais une population stable. L'espèce, qui appartient à la famille des tiques rouges et qui choisit surtout les chiens comme hôtes, est marbrée et plus grande que les espèces indigènes. Ces petites bêtes nuisibles se déplacent comme des araignées.

La tique des forêts alluviales s'est solidement établie dans la moitié sud du Luxembourg. Photo: Shutterstock

En 2015, le premier spécimen a été découvert à Wellenstein, dans le canton de Remich. Depuis, cette nouvelle espèce de tique s'est installée dans la moitié sud du pays.

A l'origine, la tique des forêts alluviales est originaire d'Autriche et de Hongrie, mais elle a trouvé le chemin des régions chaudes d'Europe occidentale. La vallée ensoleillée de la Moselle lui sert de corridor de distribution. Il peut sembler étrange qu'un petit animal de cinq millimètres aux pattes courtes, qui ne peut ramper que sur quelques mètres, puisse parcourir de si longues distances. «Il ne faut pas partir de l'animal individuel, mais de la population entière. Elle s'est propagée jusqu'au Luxembourg de manière naturelle, c'est-à-dire à l'aide d'animaux hôtes», explique le biologiste Alexander Weigand.

Partagez vos découvertes en ligne Les citoyens qui ont découvert une tique d'apparence inhabituelle peuvent la prendre en photo et la signaler sur le site Neobiota.lu. Le site répertorie toutes les espèces animales et végétales immigrées ou introduites au Luxembourg. «Dans la section ''LU-Species'', il y a aussi deux espèces de tiques colorées dont nous collectons les observations», explique Christian Ries, biologiste du Natur Musée et responsable du site Neobiota.lu. Les animaux peuvent également être identifiés au microscope ou par analyse ADN. Pour cela, les observateurs doivent envoyer la tique entière au Natur Musée.

Si la propagation est si rapide, c'est aussi parce que les tiques rouges se reproduisent à une vitesse déconcertante. Après son repas de sang, une femelle fécondée pond entre 3.000 et 5.000 œufs, qui éclosent ensuite en larves.

La tique des forêts alluviales s'attaque surtout aux chiens, mais aussi aux mammifères de taille similaire comme les moutons, les sangliers ou les chevreuils. Les humains sont également piqués, mais plus rarement.

Les suceuses de sang sont redoutées parce qu'elles transmettent la malaria canine (babésiose), mais elles peuvent également transmettre la FSME et la fièvre Q par leur morsure. «Ce sont surtout les individus adultes qui transmettent ces maladies, moins les nymphes», explique Alexander Weigand, expert en tiques. «La plupart du temps, les virus et les bactéries proviennent des hôtes intermédiaires. Il peut s'agir de vaches, de rongeurs ou de hérissons».

Christina Gerstenmayer, de Trèves, a fait une mauvaise expérience avec une tique des forêts alluviales. L'automne dernier, l'animal a mordu sa fille de quatre ans au niveau du cuir chevelu. «Elle a développé une inflammation purulente à l'endroit de la morsure, suivie d'une forte fièvre pendant plusieurs jours, si bien que nous avons dû l'emmener à l'hôpital», raconte la mère.

Après une longue période de mystère, les médecins ont diagnostiqué une infection bactérienne rare. Les antibiotiques administrés n'ont pas fonctionné. «Heureusement, la fièvre est tombée d'elle-même au bout de cinq jours», raconte Christina Gerstenmayer. Sa fille va à nouveau bien, seule la morsure est encore rouge aujourd'hui.

Au laboratoire, le Dr. Alexander Weigand établit un profil ADN des tiques envoyées. Photo: Anouk Antony

Une deuxième espèce invasive de tiques est apparue dans l'ouest de la Rhénanie-Palatinat. La tique du mouton s'attaque également aux humains et provoque des douleurs autour de la morsure pendant des mois, des croûtes sur la peau et un gonflement des ganglions lymphatiques. Une patiente a même déjà contracté le typhus. Cette maladie provoquée par des bactéries s'est déclarée pour la dernière fois en Europe sous forme d'épidémie pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, aucune tique ovine n'est encore apparue au Luxembourg.



Mettre son pantalon dans les chaussettes

Pour se protéger d'une morsure de tique lors d'une randonnée en forêt ou dans la prairie, il existe une astuce simple : porter un pantalon long et mettre les jambes du pantalon dans les chaussettes. Les petits insectes sont en outre plus faciles à repérer sur des vêtements clairs que sur des vêtements sombres.

Après un séjour prolongé dans le jardin ou dans la nature, il convient également d'inspecter minutieusement tout le corps à la recherche d'une éventuelle tique. Si vous repérez une morsure et que la tique est enfoncée dans votre peau, il faut l'enlever le plus rapidement possible à l'aide d'une pince à tiques ou d'une carte à tiques.

La tique géante poursuit sa proie Elle fait deux fois la taille des espèces de tiques indigènes, vient des tropiques et rampe activement vers sa proie: la tique géante Hyalomma n'est pas une créature dont on aime croiser le chemin. Lorsqu'elle a été retrouvée à Dudelange durant le chaud été 2018, cela a fait sensation dans les milieux spécialisés. C'était la première trouvaille du genre dans un des pays du Benelux. Après cette première observation, la tique géante tropicale a ensuite été aperçue à deux reprises, à Befort et à Aspelt. «Les trois fois, les tiques ont mordu des chevaux», explique le Dr. Alexander Weigand. Elles transmettent, entre autres, le typhus et la fièvre de Crimée-Congo. Leur façon de chasser est très particulière. «Alors que les espèces indigènes sont des chasseurs d'embuscade, les tiques Hyalomma s'approchent activement de leurs proies, qu'elles reconnaissent par le profil de dioxyde de carbone», explique Alexander Weigand. Les individus de cette espèce voient bien, courent vite et sont capables de suivre les animaux hôtes sur plus de 100 mètres.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.