Quelques heures après la tenue d'une manifestation sur la place d'Armes, le DP annonce que le ministre des Classes moyennes présentera vendredi en Conseil de gouvernement de nouveaux dispositifs. Ces derniers devraient être détaillés lundi prochain.

Luxembourg 6 2 min.

De nouvelles aides à venir pour l'Horeca

Quelques heures après la tenue d'une manifestation sur la place d'Armes, le DP annonce que le ministre des Classes moyennes présentera vendredi en Conseil de gouvernement de nouveaux dispositifs. Ces derniers devraient être détaillés lundi prochain.

(Jmh avec MeM) - Malgré le froid qui frappe Luxembourg-Ville ce jeudi, ils sont des centaines à manifester place d'Armes. Un lieu et une date loin d'avoir été choisis au hasard, puisque le mouvement de protestation se déroule sous les fenêtres du Cercle Cité où se déroule ce jeudi une séance plénière de la Chambre.

Équipés pour certains de boîtes de conserve, de cuillères et de toques de chef cuisinier, les manifestants réclament notamment une simplification des dossiers de demande d'aides et une meilleure compréhension des raisons qui font que le secteur est le seul à être entièrement fermé. Et ce, depuis la fin novembre. Raison pour laquelle l'un des slogans répétés à l'envi se trouve être «nous sommes au bord de l'abîme».

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba

Une inquiétude d'autant plus vive qu'aucune certitude sur la réouverture effective des établissements, prévue pour le 21 février, se déroule bel et bien. Si les plus optimistes avancent la date du 7 mars, d'autres, dont François Koepp, secrétaire général de la fédération Horesca, table plutôt sur le 1er avril.

Si une délégation de députés est allée à la rencontre des manifestants, les effets de la manifestation et des rencontres entre le gouvernement et les représentants de la fédération représentative du secteur ont abouti à des annonces. Dans un message posté sur Twitter, le DP annonce que Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes, proposera vendredi en Conseil de gouvernement plusieurs nouvelles aides.

👉 Verlängerung vun der "Aide coûts non couverts" an der "Aide de relance" bis Juni 2021 inclus

👉 Betriber, déi mussen zoumaachen, kréien 100% vun de gedeckelte Käschten ersat

👉 Jonk Betriber wäerten an Zukunft och d'"Aide coûts non couverts” ufroe kënnen

(2/2) — Demokratesch Partei (@dp_lu) February 11, 2021

Parmi elles, l'exclusion dans le calcul des aides du chiffre d'affaires réalisé pour l'activité de take away et de livraison, la prolongation de l'aide pour coûts non couverts et l'aide de relance jusqu'à la fin du mois de juin ou le remboursement à 100% des frais fixes pour les entreprises qui ont dû fermer. Une fois validées en Conseil de gouvernement, ces mesures seront détaillées dans une conférence de presse prévue «lundi en début d'après-midi», indique jeudi soir le ministère des Classes moyennes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.