Radar tronçon dans les tunnels et deux autres dispositifs prévus: le ministère de la Mobilité continue d'étendre les contrôles de vitesse.

Deux appareils supplémentaires

De nouveaux radars attendus dans les prochains mois

Les automobilistes luxembourgeois sont actuellement la cible d'un véritable déferlement de flashs. Rares sont les coins du pays où un radar fixe ne prend pas de photos des contrevenants à la vitesse. Et ils seront encore plus nombreux cette année. Dans les mois à venir, les trois radars tronçon dans les tunnels de Stafelter, Grouft et Gousselerbierg sur l'A7 seront opérationnels.

Depuis début décembre, ils flashent les automobilistes qui dépassent en moyenne la vitesse autorisée de 90 km/h, mais les excès de vitesse ne sont pas encore sanctionnés. Les tunnels sont propices aux accidents : en 2020, cinq véhicules se sont percutés dans le tunnel de Gousselerbierg et deux personnes y ont perdu la vie.

Sur la route escarpée menant de Biergerkräiz à Bereldange, les automobilistes doivent s'attendre à une rangée de radars. Photo: Anouk Antony

Deux nouveaux radars

Comme l'a confirmé le ministère de la Mobilité, deux nouveaux radars seront installés cette année. L'un d'entre eux sera placé sur la route CR 181 (rue de Bridel), à l'entrée de Bereldange. Sur le tronçon abrupt allant du pavillon de chasse à Bereldange, avec une pente de 14%, les vitesses sont élevées. La vitesse y est limitée à 70 km/h et à 30 km/h pour les camions.

Le deuxième radar doit être installé à Saeul. Il y en a certes déjà un non loin du village, à savoir sur la N8 entre Saeul et Brouch, mais il ne suffit apparemment pas à calmer les accro de la vitesse autour de la localité. Selon le ministère de la Mobilité, l'emplacement exact de la deuxième colonne radar n'est pas encore déterminé. Plusieurs sites ont été présélectionnés.

Sur la trace des contrevenants aux feux rouges

Les automobilistes qui se rendent de la Croix de Cessange à Luxembourg-Ville l'ont déjà remarqué : depuis le 1er décembre, trois radars de feu sont en service à Hollerich. Autour de la route d'Esch et du boulevard Dr. Charles Marx. Ils ne prennent pas seulement en flagrant délit les contrevenants aux feux rouges, mais contrôlent également la vitesse des véhicules qui passent au vert.

Plus de contrôles signifie nécessairement plus d'infractions constatées. Et effectivement : en 2022, les radars fixes ont flashé 215.000 infractions mineures, soit 40% de plus qu'en 2021. Les avertissements taxés, sanctionnés par une amende de 49 euros, sont donnés pour un dépassement de la vitesse de 20 km/h maximum hors agglomération (15 km/h maximum en agglomération). L'augmentation a été encore plus forte pour les amendes de 145 euros. Dans ce domaine, les radars ont flashé 15.000 fois l'an dernier, soit presque trois fois plus qu'en 2021.

Les radars de chantier peuvent être confondus à distance avec des engins ou des matériaux de construction stationnés. La police luxembourgeoise possède deux remorques de ce type. Photo: John Schmit

Les premiers radars en 2016 seulement

A cela s'ajoutent, selon la police, les plus de 90.000 infractions à la vitesse mesurées par des appareils mobiles. Il s'agit de radars installés dans des camionnettes et placés par la police à des points différents chaque jour. La police luxembourgeoise dispose de cinq radars mobiles et de deux radars remorques. Ces radars de chantier gris ressemblent de loin à un bloc de béton et sont surtout utilisées au Luxembourg sur les chantiers où la vitesse est limitée.

En comparaison internationale, le Luxembourg s'est lancé tardivement dans la surveillance automatisée de la vitesse. Ce n'est qu'en 2016 que les premiers boîtiers ont été installés dans le pays. Il n'est pas si simple de dire si l'utilisation désormais massive de ces appareils incite vraiment les automobilistes à adopter un style de conduite plus discipliné. «On ne peut pas répondre à cette question par oui ou par non», explique Kim Vo, porte-parole du ministère de la Mobilité. "Bien sûr, on constate davantage d'infractions. Les radars permettent également de contrôler beaucoup plus de choses qu'avant. Mais cela ne veut pas forcément dire que les usagers de la route respectent moins les règles". Au contraire, le ministère constate une tendance générale à une conduite plus calme et plus conforme aux règles.

Streckenradar an der Einfahrt zum Tunnel Grouft auf der A7: Streckenradare sind laut Minister Bausch besonders effektiv. Foto: Gerry Huberty

De bonnes expériences entre Gonderange et Waldhof

«Dans ce sens, les radars tronçon s'avèrent particulièrement efficaces», explique Kim Vo. Par exemple, lorsque le radar fixe près de Gonderange a été transformé en 2020 en un contrôle dit de tronçon sur les 4,2 kilomètres de route entre Waldhof et Gonderange, les infractions à la vitesse ont nettement diminué.

La même situation se présente pour la Nordstrooss. Dans le cas de l'Allemagne, la limite de vitesse de 130 km/h a été respectée par 99,9 % des automobilistes entre 2018 et 2022. Sur la même période, la vitesse moyenne mesurée a en outre baissé de 2 à 3,5 km/h, selon le ministère. «Même si ces chiffres ne sont pas représentatifs de l'ensemble du pays, on constate une tendance chez les gens à rouler moins vite», conclut Kim Vo.

Les appareils détectent la position des mains

Le ministère n'a pas encore pris de décision concernant l'introduction de radars pour téléphones portables. Ces radars intelligents détectent, en fonction de la position de la main du conducteur, si celui-ci est en train de téléphoner avec son smartphone ou de taper sur l'écran. Cette nouvelle technique est utilisée depuis février dernier sur les autoroutes néerlandaises. En Allemagne - Trèves est la première ville à les avoir introduits - des projets pilotes sont en cours.

«Nous suivons avec intérêt le développement de cette forme de radar. Mais la technique est encore en grande partie en phase de test», a récemment répondu le ministre François Bausch à une question parlementaire. Avant que les premiers radars pour téléphones portables ne soient installés au Luxembourg, le texte de loi concerné devrait toutefois être complété.

Selon la police luxembourgeoise, l'utilisation du téléphone portable au volant est, avec la vitesse, une cause importante d'accidents. Ainsi, en 2021, le téléphone portable a été impliqué dans 13 accidents. 20 personnes ont été blessées, dont trois grièvement.

