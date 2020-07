La Luxembourg School of Business deviendra la prochaine locataire de la prestigieuse demeure liée à la faïencerie Villeroy & Boch.

De nouveaux occupants au château de Septfontaines

S'il revenait, l'architecte Fresez reconnaîtrait certainement le château de Septfontaines. Mais l'architecte qui signa -voilà plus de deux siècles- les plans de la demeure de Pierre-Joseph Boch, alors directeur de la faïencerie voisine, ne retrouverait plus les mêmes occupants. En effet, dès début 2021, la Luxembourg School of Business (LSB) deviendra l'unique utilisatrice des lieux. La page des réceptions d'honneur va donc se tourner sur ce site emblématique du Rollingergrund.

Accord a ainsi été donné par les dirigeants de Villeroy & Boch (qui restent propriétaires du château et de ses annexes) pour que pareille location puisse être accordée à la première école supérieure de commerce du Grand-Duché. Les salles de classes et lieux d'apprentissage occuperont dès lors non seulement la bâtisse principale mais également les écuries et l’ancien garage à voitures (Kutscherhaus). Le bail a ainsi été conclu pour cinq ans, entre les représentants de l'école et ICN Development, en charge du développement du nouveau quartier de la Faïencerie.

Mais avant qu'étudiants et enseignants ne viennent suivre les programmes (agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur), il faudra passer par une phase de rénovation. Qualité du site oblige, celle-ci sera menée avec le soutien du Service des Sites et monuments nationaux. «Ce nouveau campus, imprégné d’histoire, nous permettra d’accueillir à Luxembourg, dans un cadre unique et une atmosphère qui se prête idéalement à l’apprentissage, des professeurs émérites et des professionnels expérimentés du monde entier», se félicite Marin Njavro, directeur de la LSB.



Joli cadre pour une future salle de cours ou de conférence!

Ce changement de destination du château marque la première étape du projet de reconfiguration de l'ensemble du quartier, porté à la fois par des promoteurs primés (ICN Development, Tralux Immobilier et Besix Red) que la Ville de Luxembourg qui entend bien développer plus d'habitat sur cette partie de son territoire. D'ici quelques mois, les deux parties prévoient d'introduire le nouveau plan d'aménagement particulier (PAP) des quelques hectares à réaménager.

