C'est un des temps forts de l'année pour le petit monde de l'artisanat. La traditionnelle remise des Brevets de Maîtrise et de la Promotion du Travail s'est tenue dimanche au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg en présence du grand-duc héritier Guillaume.

De nouveaux maîtres artisans à la Chambre des métiers

(ER) - La promotion 2019 compte 110 nouveaux lauréats du Brevet de Maîtrise et 54 lauréats de la Promotion du Travail. L'engagement, la persévérance ainsi que les excellents résultats de ces jeunes ont été au cœur de la cérémonie.

Le Brevet de Maîtrise est une formation d'entrepreneuriat propre au secteur de l'artisanat. Grâce à son caractère multidisciplinaire et polyvalent, ce brevet est la formation de référence pour les futurs chefs d'entreprise, formateurs d'apprentis et personnel d'encadrement.

Quant à la Promotion du Travail, c'est une distinction qui met en avant le mérite individuel. Elle est attribuée aux candidats pour leurs résultats hors norme.

Cette remise de distinctions était aussi une façon de mettre à l'honneur l'artisanat et plus particulièrement toutes celles et tous ceux qui sont appelés à former la future «élite». Un domaine d'activités composé de 7.500 entreprises et 95.000 collaborateurs, ce qui en fait la «première entreprise» du Luxembourg.

6 Le grand-duc héritier Guillaume a particié à cette remise de diplômes organisée par la Chambre des métiers. Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le grand-duc héritier Guillaume a particié à cette remise de diplômes organisée par la Chambre des métiers. Photo: Chris Karaba Tom Oberweis, le président de la Chambre des métiers. Photo: Chris Karaba Le grand-duc héritier Guillaume, le ministre du Travail et de l'Emploi Dan Kersch et le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse Claude Meisch. Photo: Chris Karaba Remise de diplômes organisée par la Chambre des métiers. Photo: Chris Karaba Remise de diplômes organisée par la Chambre des métiers. Photo: Chris Karaba Tom Oberweis au côté du Prince Guillaume. Poto: Chris Karaba

Durant la soirée, Tom Oberweis, président de la Chambre des Métiers, s'est livré à quelques réflexions sur les mutations qui traversent nos sociétés. Il a notamment insisté sur le fait que l'artisanat, avec son potentiel d'intégration, son enracinement local et ses structures fortes, se situe à l'opposé d'un monde du «laissez-faire» et du «laissez-passer». Il offre un modèle économique et social qui apporte sécurité et stabilité.