Les bouteilles de la marque rouge présenteront un bouchon attaché en Belgique ainsi qu'au Luxembourg afin de favoriser le recyclage. Les autres marques du groupe suivront dans un futur proche.

Luxembourg 1 3 min.

Consommation

De nouveaux bouchons pour les bouteilles de Coca-Cola au Luxembourg

Simon MARTIN Les bouteilles de la marque rouge présenteront un bouchon attaché en Belgique ainsi qu'au Luxembourg afin de favoriser le recyclage. Les autres marques du groupe suivront dans un futur proche.

Il y aura bientôt du changement dans le rayon boissons de vos supermarchés, si ce n'est pas déjà le cas! En effet, il y a quelques jours, Coca‑Cola en Belgique et au Luxembourg a annoncé le passage progressif aux bouchons attachés pour toutes ses bouteilles plastique PET, fabriquées depuis 2021 à partir de plastique recyclé (rPET). Le changement s'opère ainsi petit à petit depuis le mois de février.





Lët'z Kola, un cola made in Luxembourg Trois boissons 100% luxembourgeoises sont désormais proposées à la vente. Un projet concrétisé qui tenait à coeur à Georges Eischen, associé gérant de La Provençale.

Ouvrez, retournez et laissez le bouchon accroché, tel est le slogan prôné par le géant du soda. Une petite révolution à laquelle les consommateurs devront s'habituer, mais pour la marque originaire d'Atlanta, ce choix est avant tout écologique. En effet, les nouveaux bouchons seront ainsi toujours collectés en même temps que les bouteilles pour éviter les déchets sauvages. «Avec ce changement, Coca‑Cola se conforme à la directive européenne sur les plastiques à usage unique, qui entrera en vigueur en 2024», précise d'ailleurs le groupe dans un communiqué.

Produites et remplies à Anvers

Concrètement, la conception du nouveau bouchon consiste en un anneau de sécurité auquel le bouchon refermable est fixé par une languette solide. Le bouchon en plastique, testé au centre de recherche et développement de Coca‑Cola à Anderlecht (Belgique), est donc désormais attaché au col de la bouteille. Les nouvelles bouteilles sont produites et remplies localement, sur le site de production de Coca‑Cola à Anvers. Dans le courant de l'année, l'usine d'embouteillage d'eau minérale de Chaudfontaine suivra la même voie.

Une taxe sur les boissons sucrées au Luxembourg ? Plus de 16% des enfants de 9-10 ans étaient en surpoids en 2019/2020 dans le pays.

Avec ces nouveaux bouchons attachés, Coca‑Cola en Belgique et au Luxembourg indique contribuer à un monde sans déchets. «Pour réduire l'empreinte carbone de ses emballages, l'entreprise a une vision claire: utiliser, là où c'est possible, moins d'emballages et collecter tous les emballages usagés, afin qu'ils ne finissent pas dans la rue et soient recyclés en nouveaux emballages», explique la compagnie.

L'emballage, 40% de la production carbone de Coca-Cola

Il y a effectivement fort à faire. Pas plus tard qu'en novembre dernier, l'ONG Break Free From Plastic décernait à nouveau à Coca-Cola le titre d'entreprise la plus polluante en matière de déchets plastiques. Au total, l'étude avait recensé 429.994 pollutions plastiques (emballages, morceaux de bouteille, etc.) qui ont été collectées pour identifier les entreprises les plus polluantes. 31.000 d'entre elles étaient liées à Coca-Cola, trois fois plus qu'en 2018 selon l'étude.

Un nouvel algorithme du Nutri-Score moins discriminant C'est en février 2021 que le Nutri-Score a fait officiellement son apparition dans sept pays européens, dont le Luxembourg, la Belgique ou encore la France.

De son côté, la marque admet que l'emballage représente aujourd'hui plus de 40% de l'empreinte carbone de l'entreprise. «Intervenir sur les emballages est donc indispensable pour pouvoir éviter une partie des émissions de CO2. Par exemple, depuis l'été 2021, Coca‑Cola est passé aux bouteilles en plastique fabriquées à partir de plastique 100% recyclé. L'empreinte carbone du plastique recyclé est jusqu'à 70% inférieure à celle du plastique vierge fabriqué à partir de combustibles fossiles», se défendent-ils.

Un investissement de 4,5 millions d'euros

An Vermeulen, VP & Country Director chez Coca‑Cola Europacific Partners en Belgique et au Luxembourg, espère que ce changement aura un impact significatif grâce à un investissement total de plus de 4,5 millions d'euros. «Pour adapter nos lignes de production sur nos sites d'Anvers et de Chaudfontaine. C'est un beau travail de nos collègues qui ont rendu cette transition possible.»

Coca‑Cola Europacific Partners a pour ambition de réduire de 30% ses émissions de CO2 sur l’ensemble de sa chaine de valeur d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2040.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.