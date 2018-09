De nouveaux billets de 100 et 200 euros en 2019

Le 28 mai 2019 seront mis en circulation les nouveaux billets de 100 et de 200 euros. Au-delà d'une nouvelle esthétique et d'un changement de taille, ils seront également dotés de meilleurs systèmes de sécurité.

Le 28 mai 2019 seront mis en circulation les nouveaux billets de 100 et de 200 euros. Au-delà d'une nouvelle esthétique et d'un changement de taille, ils seront également dotés de meilleurs systèmes de sécurité.

Depuis 2013, les billets de la série «Europe» remplacent petit à petit les euros que nous connaissions. Si les billets d'une valeur de 5 à 50 euros ont déjà fait leur transition, ce n'était pas encore le cas de ceux de valeurs plus élevées. À partir du 28 mai 2019, le tour des billets de 100 et 200 viendra, en attendant la fin de la série avec les billets de 500.

Une sécurité accrue

La Banque Centrale du Luxembourg (BCL) assure qu'il sera très facile de vérifier les nouveaux billets grâce à la méthode intitulée «toucher, regarder et incliner», qui parle d'elle-même. Ils intégreront également des systèmes de sécurité améliorés.

Ainsi, en haut de la bande argentée, un hologramme satellite montrera de petits symboles de l’euro (€) gravitant autour du nombre et devenant plus clairs sous une lumière directe. La bande argentée contiendra également un portrait d’Europe, figure de la mythologie grecque antique, ainsi que le motif architectural et un symbole de l’euro de grande taille.

Les nouveaux billets incorporeront également un «nombre émeraude» perfectionné. À la différence du nombre émeraude déjà présent sur toutes les autres coupures de la série «Europe», cette version perfectionnée montrera des symboles de l’euro dans les chiffres indiquant la valeur.

Une taille réduite pour raisons pratiques

Outre les signes de sécurité visibles à l'œil nu, les billets en euros renfermeront également des signes lisibles par les machines. De nouveaux signes de sécurité seront ajoutés pour permettre un traitement et une authentification rapides. La BCL annonce ainsi que «l’ensemble des billets en euros resteront, avec le passage aux nouvelles coupures de 100 et 200 euros, extrêmement bien protégés contre la contrefaçon».



La taille des nouveaux billets sera réduite pour imiter celle des billets de 50 euros: ils seront ainsi plus faciles à manipuler et pourront être traités plus efficacement par les machines. De plus, leur taille adaptée aux portefeuilles leur prodiguera une durée de vie plus longue en les protégeant plus efficacement des déchirures et de l'usure.

