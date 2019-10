Ce 3 novembre, les usagers d'une demi-douzaine de lignes RGTR vont devoir changer leurs habitudes. En effet, désormais leur bus les prendra à la nouvelle gare routière dite Gare-Rocade qui vient de se créer.

De nouveaux arrêts de bus côté Bonnevoie

(pj) A partir du dimanche 3 novembre, c'est peu dire que la carte des transports en bus va changer dans la capitale. Non seulement le réseau des City Night bus se renforce, mais d'autres modifications arrivent. Avancée du chantier tram oblige, de très nombreuses lignes de bus voient leur itinéraire changer pour la partie centre-ville. Et l'une des nouveautés de cet automne sera la mise en service de la gare routière dite «Gare-Rocade».

D'ores et déjà, trois nouveaux quais pour les bus régionaux ont été aménagés le long de la rocade de Bonnevoie. Ils permettront une liaison rapide des passagers de ces liaisons vers le centre-ville et le Kirchberg. Pour l'heure sont concernées les lignes RGTR n°144, 172, 192, 194 et 195 (déplacés vers les quais 3 et 4); les lignes 197 et 300 passeront par les quais 3 et 6. La ligne scolaire 968 se retrouve elle aussi concernée par le nouvel équipement. Elle prendra dès la rentrée son départ du quai 3.

Le tram avance, les bus s'adaptent Dès le 3 novembre, bien des changements attendent les usagers des bus (RGTR comme AVL) et tout particulièrement au centre-ville. Avancée du tramway oblige, les lignes doivent adapter leurs parcours et arrêts. Mais bonne nouvelle: le chantier reste dans le bon timing.

A noter que l'ensemble de ces arrêts seront directement accessibles depuis la gare en empruntant la nouvelle passerelle vitrée. Un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite et disposant d'un ascenseur si besoin.

A compter du 3 novembre, les bus de la Ville de Luxembourg (AVL) n'emprunteront plus le pont Adolphe. Leur circuit empruntera un nouveau tracé passant par l’avenue de la Gare et le pont Viaduc. Deux axes amenés à devenir bidirectionnels pour relier le quartier de la gare au centre-ville. Seule la ligne 19 (Centre-plateau Bourbon-Gare Centrale) fera exception. L'ensemble des arrêts situés sur l’avenue de la Liberté seront donc supprimés à compter du dimanche fatidique.

La disposition des arrêts à la gare routière AVL va elle aussi être réorganisée. Aussi les usagers sont-ils invités à bien regarder la signalétique mise en place ou à étudier la nouvelle version du plan du réseau et les nouveaux dépliants horaires des lignes AVL et RGTR concernées. Cette documentation est d'ores et déjà disponible aux différents points d’information sur les transports en commun, notamment à la Mobilitéitszentral (11, place de la gare) et à l’Info-box (20-22, rue des Bains).

Une fois la mise en service effective, tous les détails et horaires pourront être consultés soit sur la nouvelle application du ministère de la Mobilité, soit sur le site de la Ville.

