De nouveaux allègements sanitaires plus que probables

Jean-Michel HENNEBERT Alors que Xavier Bettel doit présenter officiellement mercredi les mesures envisagées dans le cadre de la nouvelle version de la loi covid, le Premier ministre n'a pas caché, lundi, la forte probabilité de la mise en place de nouveaux assouplissements au Grand-Duché.

L'optimisme prudent adopté lundi par Thierry Breton semble contagieux. Lors de la conférence de presse commune réalisée en présence du commissaire européen en charge de l'approvisionnement en vaccins et de Clément Beaune, secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Xavier Bettel (DP) n'a pas caché que la situation sanitaire actuelle était «tout à fait gérable».

Avec moins de 200 nouvelles infections quotidiennes, un nombre d'hospitalisations en soins normaux largement redescendu sous la barre des 100 lits occupés et des soins intensifs occupés par une trentaine de patients, le Luxembourg pourrait donc alléger une nouvelle fois son dispositif sanitaire.

Seul un retournement spectaculaire de la situation «au cours des prochaines heures» pourrait faire changer la donne, à en croire le Premier ministre qui annonce entre les lignes la levée à venir de certaines restrictions en vigueur.

Reste désormais à savoir lesquelles. Pour Xavier Bettel, le choix devrait être simple puisqu'il estime qu'«il ne reste plus grand-chose» des restrictions de liberté mises en place au plus fort de la crise. Et le chef du gouvernement de dresser un panorama rapide de la situation, rappelant que «les écoles sont ouvertes, les commerces et les terrasses sont ouverts, tout comme la culture et le sport».

Se gardant bien d'évoquer le secteur Horeca, le Premier ministre estime que les annonces à venir ne devraient constituer «qu'un pas supplémentaire vers début juin», date d'entrée en vigueur escomptée du certificat vert, document numérique sécurisé voué à autoriser les citoyens européens à reprendre leurs déplacements au-delà des frontières.

Un nouveau dispositif qui doit non seulement comprendre les informations des personnes vaccinées, mais aussi de celles ayant obtenu des tests PCR négatifs ou de celles possédant des anticorps à un niveau assez élevé pour pouvoir combattre le virus. Interrogé sur la mise en place d'un calendrier précis de sortie de crise, Xavier Bettel s'est montré égal à lui-même, rappelant qu'il n'avait «jamais adopté une telle approche et que ce n'était pas maintenant qu'il allait commencer».

