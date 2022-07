Les vélos bleu électrique de la Ville de Luxembourg sont victimes de leur succès au point d'être volés et vandalisés.

Luxembourg 2 min.

250 vélos manquent dans le réseau

«De nombreux Velo'h disparaissent dans la nature»

Thomas BERTHOL Les vélos bleu électrique de la Ville de Luxembourg sont victimes de leur succès au point d'être volés et vandalisés.

Mais où sont donc passés les vélos bleus de la Ville de Luxembourg? Sur un total de 1.250 Vel'OH, 250 auraient disparu «dans la nature». «Certains sont même jetés dans la Pétrusse. Le problème, c'est vraiment l'utilisateur qui fait ce qu'il veut au lieu de prendre le vélo et le rapporter à une autre station», regrette le premier échevin de la capitale Serge Wilmes (CSV). Ce dernier dit ne pas cibler particulièrement une catégorie de la population ou les jeunes.

«Il y a certaines personnes qui se disent, 'je n'ai pas besoin de le rapporter' ou qui ont même plaisir à le déposer ailleurs, ce phénomène s'est vraiment massivement développé ces dernières années.» «Près de 80% de tous les dommages sont causés dans le quartier de la gare», a fait savoir la bourgmestre Lydie Polfer (DP) lors du dernier citybreakfast.

Selon Serge Wilmes, les vélos bleus seraient particulièrement utilisés le soir dans le quartier de la gare par les dealers de drogue: «Ils l'utilisent pour distribuer leurs marchandises, mais ils n'utilisent pas un abonnement, mais forcent l'accès de la borne. Le problème, c'est qu'ensuite le vélo ne peut pas être retourné à une station, car il est cassé et doit être réparé.» A ce vandalisme s'ajoute par la suite également le problème des pièces détachées qui sont très rares en ce moment, fait remarquer le premier échevin. Selon ce dernier, avec la pénurie actuelle des matières premières, il faut attendre jusqu'à 16 mois. Et c'est à cause de cette longue attente que 250 vélos manquent en ce moment dans le réseau Vel'OH.

Pour Serge Wilmes, les vélos bleus sont surtout victimes de leur succès: «Nous sommes la première ville d'Europe où JCDecaux a installé des vélos complètement électriques.» Pour rappel, cette mesure a été décidée par le conseil communal fin décembre 2017. Le réseau compte actuellement 20.000 utilisateurs qui ont un abonnement annuel. Cet abonnement de longue durée coûte 18 euros pour l'année. Les personnes qui ne souhaitent utiliser la bicyclette de la ville que pendant une semaine ne doivent débourser que six euros.

Si le vélo n'est pas rendu à la station, une caution de 250 euros est prélevée. De quoi dissuader les voleurs? Pas vraiment, la plupart des vélos volés ont tout simplement été arrachés à la borne selon la Ville de Luxembourg. Serge Wilmes indique que certains ont même été retrouvés à Esch-sur-Alzette. Sollicité, Jérôme Blanchevoye, directeur général adjoint Villes & Développement chez JCDecaux Belgium, précise que «les vélos ne sont pas équipés de puce GPS à ce jour». Concernant le coût du vol de ces vélos, le chiffre reste confidentiel, mais il fait toutefois remarquer qu'«avec plus de 200 vélos électriques perdus dont le coût est nécessairement plus élevé qu’un vélo électrique du commerce, je vous laisse faire le calcul».

