Nouveaux pôles d'échange, ouverture de P+R ou encore modernisation de gares,... Les CFL vont finaliser plusieurs projets majeurs dans les prochains mois.

Luxembourg 6 min.

Mobilité

De nombreux travaux sur le réseau ferroviaire en 2023

Mélodie MOUZON Nouveaux pôles d'échange, ouverture de P+R ou encore modernisation de gares,... Les CFL vont finaliser plusieurs projets majeurs dans les prochains mois.

En 2023, les CFL vont continuer leur programme de modernisation et d’extension des infrastructures ferroviaires luxembourgeoises, pour mieux répondre à l'évolution des besoins des usagers, de plus en plus nombreux à privilégier le rail à la route. En 2021, 16,6 millions de navetteurs ont voyagé en train au Luxembourg.

Le nouveau train des CFL est arrivé au Luxembourg Commandé en 2018 par les CFL à Alstom, le premier train «Coradia Stream High Capacity» s'apprête à passer une série de tests avant sa mise en service.

Pour répondre à cette demande grandissante, les CFL ont investi massivement pour améliorer l'infrastructure ferroviaire du pays. Près de quatre milliards d'euros auront été investis sur une dizaine d'années pour moderniser les gares et les arrêts, créer de nouveaux P+R ou les élargir et augmenter la capacité des places assises (+43% entre 2019 et 2024).

Plusieurs projets d'envergure vont ainsi entrer dans leur phase finale cette année. Dans les prochains mois, deux nouveaux pôles d'échange seront mis en service sur les lignes 60 (Luxembourg – Esch/Alzette – Rodange) et 70 (Luxembourg – Rodange – Athus/Longwy) ainsi que sur la ligne 10 qui relie Luxembourg à Troisvierges et Gouvy.

1.600 places en plus dès la mi-avril à Rodange

Le premier pôle, à Rodange, offrira 1.600 places de parking supplémentaires dès la mi-avril grâce à un nouveau P+R. Une nouvelle infrastructure qui «permettra de décongestionner le sud et le centre du pays», avait expliqué il y a peu le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) à nos confrères de RTL 5 minutes. D’ici à la fin de l’année, «l’accès à la gare sera facilité grâce aux travaux menés au niveau du chemin d’accès du côté nord, du souterrain et des alentours du bâtiment voyageurs. De juin à décembre, les infrastructures ferroviaires (plateforme, voies, caténaires) seront également renouvelées à l’est de la gare», informent les CFL dans un communiqué.

A Mersch, les travaux de modernisation de la gare seront terminés d'ici fin 2023. Cette nouvelle gare est une étape «très importante» pour le pays en raison de sa liaison avec la capitale et le Kirchberg grâce au funiculaire du Pfaffenthal, a rappelé le ministre de la Mobilité début janvier. Quant au nouveau P+R, de plus de 400 places, il est attendu pour l'été prochain. Le chantier prévoit également la remise en service de la voie accessible «depuis le quai nouvellement construit le long du bâtiment voyageurs.»

Le nouveau P+R à la gare de Mersch est attendu pour l'été prochain. Photo: CFL

Des travaux aussi sur les deux autres pôles d'échange

Tout au long des mois à venir, les CFL travailleront également à faire émerger deux autres pôles d'échange, à Ettelbruck et Howald, «en collaboration étroite avec d’autres acteurs publics dont l’administration des Ponts et Chaussées.»

En gare d'Ettelbruck, sur la ligne 10, les travaux ferroviaires touchent à leur fin, après la mise en service complète en décembre dernier du Quai II et d'une voie supplémentaire. Des abris protégeant contre les intempéries seront prochainement installés sur les quais, pour améliorer le confort des navetteurs. En parallèle, l’administration des Ponts et Chaussées débutera la mise en souterrain de la N7 entre le carrefour de la Wark et le monument Patton. «Ces travaux sont un préalable à la construction par les CFL du nouveau bâtiment voyageurs, de la gare routière et du nouveau Park+Rail», soulignent les CFL.

Une carte pour connaître le calendrier des travaux Pour savoir quand la ligne que vous empruntez sera impactée par des travaux dans les prochains mois, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur la carte annuelle des travaux mise en ligne par les CFL sur leur site internet.

Au pôle d'échange Howald, sur les lignes 60 et 90 (Luxembourg-Bettembourg-Thionville), la passerelle existante sera prolongée pour relier l'arrêt CFL à la gare routière en construction à l'opposé du centre commercial. Des ascenseurs et des escalators permettant de rejoindre l'arrêt du tram depuis les quais ferroviaires seront également installés.

Un nouveau P+R à Troisvierges

A Troisvierges, dans le nord du pays, 2023 sera consacré à l'avancement des travaux du nouveau P+R, qui offrira 400 emplacements de parking supplémentaires pour la fin 2024.

Des travaux seront aussi entrepris dans les prochains mois pour améliorer la sécurité des usagers, une des priorités des CFL. Ainsi, d'ici l'été, le passage à niveau PN20 à Lorentzweiler, traversé par des trains de la ligne du Nord, sera supprimé. «Ces travaux sont effectués en coordination avec l’administration des Ponts et Chaussées afin de limiter l’impact pour les clients», précisent les CFL.

Les CFL entrent dans le capital du groupe Luxport Les CFL souhaitent combiner la route, le rail et la navigation intérieure pour le transport de marchandises. Une nouvelle participation stratégique devrait y contribuer.

Sur la ligne 30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trèves), le chantier dans la centrale du Building Management System (BMS) à Wasserbilig va se poursuivre. Un projet d'importance puisque cette centrale permettra aux CFL de gérer «l'entièreté des éléments de surveillance et de mesure connectés placés au niveau des infrastructures et des bâtiments CFL dans tout le pays.»

A côté de ces projets plus conséquents, différentes campagnes de travaux seront consacrées à la maintenance récurrente et à la modernisation des infrastructures, sur différentes lignes du pays. Cela ne se fera pas sans fermetures du trafic ferroviaire mais celles-ci seront planifiées, comme les années précédentes, en privilégiant les périodes de plus faible affluence, c'est-à-dire les week-ends et les vacances scolaires. Bonne nouvelle pour ceux qui doivent néanmoins se déplacer en train durant ces périodes: les CFL assurent que «les vacances scolaires seront moins touchées qu’en 2022 par des périodes de fermetures prolongées.»

Le tronçon Kautenbach-Clervaux rouvert le 17 avril Quand le trafic reprendra-t-il sur le tronçon Kautenbach-Clervaux, sur la ligne 10? Fin août, le tunnel en travaux du Schieburg, dans le nord du pays, s'était effondré. Heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. Alors que les autorités pensaient pouvoir rouvrir le tunnel quelques semaines plus tard, elles ont dû reporter la réouverture, le temps de terminer les travaux de remise en état du tunnel, qui sont plus longs qu'initialement prévus. La circulation des trains devrait reprendre à la fin des vacances de Pâques, à savoir pour le 17 avril prochain.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.