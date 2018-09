Le torchon brûle entre les médecins des Cliniques du Sud Luxembourg et la direction de Vivalia, l’intercommunale de soins de santé de la province. Alors qu’elle avait tenté de dégager un consensus, le conseil médical des CSL a voté à 95 % contre les nouvelles propositions.

Luxembourg 2 min.

«De la poudre aux yeux»

Le torchon brûle entre les médecins des Cliniques du Sud Luxembourg et la direction de Vivalia, l’intercommunale de soins de santé de la province. Alors qu’elle avait tenté de dégager un consensus, le conseil médical des CSL a voté à 95 % contre les nouvelles propositions.

Par Nadia Lallemant

«La capacité du futur hôpital Centre Sud ne peut passer de 600 à 720 lits sans l’accord des médecins sur le fonds d’investissement. Or, à ce jour, aucun accord decofinancement n’a été conclu», précise le docteur Georges Mairesse, président du conseil médical des Cliniques du Sud Luxembourg (CSL). «Nous restons, par ailleurs, opposés au maintien des 90 lits de revalidation à Libramont.»



Selon les médecins du Sud Luxembourg, les nouvelles propositions ne sont rien d’autre que de «la poudre aux yeux». Ils reprochent à la direction de faire passer les intérêts financiers et politiques avant l’intérêt des patients. Reste que malgré cette nouvelle levée de boucliers, le conseil d’administration de Vivalia a approuvé les cinq sous-dossiers, dont celui du futur Centre hospitalier régional à construire à Houdemont (Habay), soit un investissement de 355 millions d’euros, à rentrer en réponse à l’appel à projets de la Région wallonne.

Une esquisse du futur hôpital à construire à Houdemont dans la commune d'Habay. /

Le dossier de 5.000 pages a été déposé le 22 août dernier. «Le docteur Mairesse continue à affirmer que le futur hôpital sera trop petit en s’appuyant sur des documents d’octobre 2017 qui ne sont plus d’actualité», s’insurge Yves Bernard, directeur général de Vivalia. «En réalité, le nombre total de lits est porté à 822. En effet, un plateau médico-technique consacré à la revalidation est prévu dans les esquisses du futur CHR.»

A la recherche d'un terrain d'entente

Il précise qu’une nouvelle rencontre avec les médecins du Sud est à l’agenda en septembre afin de trouver un terrain d’entente. Le dossier validé par quatorze administrateurs – cinq se sont abstenus et Kamal Mitri a voté contre – a été déposé pour s’inscrire dans le futur plan quinquennal de financement des projets hospitaliers.

La députée provinciale Nathalie Heyard précise qu’elle s’est abstenue car même si la province est favorable au projet, elle en a assez de cet imbroglio et souhaite que la population, qui n’y comprend plus rien, soit rassurée. «Le projet Vivalia 2025 n’apporte aucune plus-value pour la santé publique», dénonce Kamal Mitri, cardiologue et conseiller communal CDH à Arlon.

«Il met en péril le service de proximité du sud de la province et est incertain sur le plan financier. S’il se concrétise, les habitants du Sud Luxembourg se tourneront vers les hôpitaux du Grand-Duché. Au lieu du bi-site, Houdemont-Marche-en-Famenne, il faut maintenir trois hôpitaux aigus dans la province, en l’occurrence Arlon, Libramont et Marche-en-Famenne.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.