MeteoLux prévoit des chutes de neige et de pluie mêlées sur le pays et de la neige sur les hauteurs durant la nuit de jeudi à vendredi. D'autres précipitations hivernales sont encore attendues d'ici le début du week-end.

Luxembourg 2 min.

L'hiver est encore bien là

La neige devrait faire son grand retour

MeteoLux prévoit des chutes de neige et de pluie mêlées sur le pays et de la neige sur les hauteurs durant la nuit de jeudi à vendredi. D'autres précipitations hivernales sont encore attendues d'ici le début du week-end.

Après deux semaines printanières et des températures bien au-delà des normales de saison, la neige pourrait faire son grand retour la nuit prochaine au Luxembourg. Il semblerait donc que l'hiver ait décidé de jouer les prolongations.

La nature est dans un état inquiétant Deux tiers des habitats naturels au Luxembourg sont dans un état préoccupant. Et la biodiversité est également menacée.

Dans ses prévisions pour ce jeudi, MeteoLux confirme le net rafraîchissement qui se fait ressentir depuis mardi et annonce que des chutes de neige et de pluie mêlées sont attendues dans la nuit de jeudi à vendredi, plutôt en seconde partie de nuit et principalement dans le nord du pays. Sur les hauteurs, la neige devrait tenir et former brièvement une fine couche au sol (o-1 cm). Les températures oscilleront entre 0 et 2°C dans le Nord du Grand-Duché et entre 1 à 3°C ailleurs.

Des températures fraîches

Les flocons ne nous quitteront pas pour autant puisque de nouvelles chutes de neige et de pluie mêlées sont annoncées pour vendredi matin, cette fois sur tout le pays, avec des températures qui se montreront très fraîches pour la saison (-1 à 2°C). Il fera 5°C au meilleur moment de la journée.

Dès le soir, de nouvelles précipitations hivernales sont attendues. Un fin manteau blanc pourrait se former sur le pays dans la nuit de vendredi à samedi, annonce MeteoLux.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le temps du week-end s'annonce plus sec, avec le retour des éclaircies pour samedi après-midi. Il ne faut toutefois pas s'attendre à retrouver des températures aussi agréables que le week-end précédent, puisque le temps sera frais, avec des températures qui oscilleront entre 2 et 4°C samedi et 5 à 7°C dimanche.

Vigilance orange neige-verglas en France, alerte jaune en Belgique Une vigilance orange neige-verglas a été émise par Météo-France pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais de vendredi 0h à vendredi 14h. Cette vigilance orange pourrait être étendue dans la journée, en particulier vers la Somme, précise l'organisme de prévisions météorologiques. Sur l'ensemble de l'épisode, une hauteur de neige de 3 à 5 cm est attendue, voire localement 5 à 10 cm, précise Météo-France. Du côté de la Belgique, l’ensemble du pays (excepté le littoral) a été placé en alerte jaune par l’Institut Royal Météorologique à partir de ce jeudi 14h jusqu’à vendredi à 19h. Des conditions glissantes sont attendues sur les routes en raison de précipitations hivernales. Des chutes de neige sont attendues sur une grosse partie du pays. Vendredi matin, une couche de 2 à 3 cm est prévue sur la plupart des régions belges.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.