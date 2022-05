Les députés se sont penchés jeudi à la Chambre sur des dossiers tels que la légalisation du cannabis, la prime à l'énergie et la pénurie croissante d'enseignants.

Heure d'actualité à la Chambre

De la légalisation du cannabis à la drogue du viol

Une heure de questions bien remplie s'est tenue ce jeudi à la Chambre. Les thèmes abordés allaient des problèmes de chantiers aux nuisances sonores causées par les corbeaux, en passant par le GHB, la drogue du viol.

Deux personnes portent plainte à Nancy Deux plaintes ont été déposées à Nancy par deux jeunes majeurs qui disent avoir été victimes de «piqûres» en boite de nuit, a annoncé lundi le procureur de la République, François Pérain.

Dan Biancalana (LSAP) s'est intéressé à l'ampleur de cette problématique au Luxembourg. Plusieurs cas d'agressions sexuelles après l'administration de cette substance, dont l'effet commence après 20 minutes et qui ne peut être détectée que quelques heures dans le sang ou l'urine, ont récemment fait des vagues en Belgique et en France.

Pas encore un phénomène au Luxembourg

Selon Henri Kox (Déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure, la police a enquêté sur quelques cas suspects ces dernières années dans le pays, mais la substance active n'a pas pu être détectée, raison pour laquelle aucune plainte n'a été déposée. Mais comme le gouvernement est conscient du danger, l'accent est mis sur la prévention et notamment sur le travail de sensibilisation dans les écoles.

En ce qui concerne les limitations de vitesse, il est difficile d'établir des règles uniformes pour l'Europe. François Bausch, ministre de la Mobilité

Serge Wilmes (CSV) a repris la proposition du ministre de l'Énergie Claude Turmes (Déi Gréng) concernant une limitation de vitesse à l'échelle européenne et des dimanches sans voiture. Le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) a souligné pour se part la difficulté de créer des règles uniformes pour l'Europe. Il a toutefois salué une limitation générale de la vitesse dans l'intérêt de la sécurité routière, alors qu'il s'est montré peu convaincu de l'effet des dimanches sans voiture.

Sven Clement (Parti pirate) a posé de son côté des questions sur la légalisation du cannabis. La ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) a informé que les travaux avaient pris du retard, car plusieurs ministères sont impliqués dans le processus, notamment le ministère de la Santé, dont la priorité était la pandémie. Dans un premier temps, il s'agit d'autoriser la culture de plantes de cannabis à domicile. Ce projet de loi sera prochainement soumis au Conseil de gouvernement.

Le cannabis domestique fait tousser les électeurs En annonçant qu'il permettrait bientôt à chaque ménage de pouvoir cultiver ses propres plants de cannabis, le gouvernement a bousculé l'opinion publique. Ainsi, 60% de la population analyse défavorablement ce choix.

Djuna Bernard (Déi Gréng) a demandé à la ministre de la Famille Corinne Cahen (DP) de dresser un premier bilan des demandes de prime énergie pour les ménages à faibles revenus. Au total, plus de 8.000 ménages ont déjà bénéficié de cette aide, a indiqué Corinne Cahen. Cela correspond à une somme d'environ 2,266 millions d'euros.

Francine Closener (LSAP) a attiré l'attention sur le manque de personnel enseignant dans l'enseignement secondaire. Il faut de plus en plus recourir à des chargés de cours.

En effet, les «chargés de cours» représentent actuellement 25 à 30% de l'effectif des enseignants, a déclaré le ministre de l'Education Claude Meisch (DP), tout en précisant que ces derniers doivent, comme tous les autres enseignants du secondaire, remplir certaines conditions d'accès et être titulaires d'un master. La formation pendant la période de stage ne diffère pas non plus de celle des enseignants qui se présentent à l'examen-concours. On ne peut donc pas parler d'une qualité insuffisante.

