Cet été, chaque samedi, nous vous proposons une balade, à pied ou à vélo, à travers le Luxembourg. Cette semaine, cap sur les hauteurs d’Esch-sur-Alzette, au parc Gaalgebierg.

Balade estivale

De la hauteur et de l’air frais au Gaalgebierg

Megane KAMBALA Cet été, chaque samedi, nous vous proposons une balade, à pied ou à vélo, à travers le Luxembourg. Cette semaine, cap sur les hauteurs d’Esch-sur-Alzette, au parc Gaalgebierg.

Partant du principe légitime que les fortes vagues de chaleur ressenties tout au long de l'été ont commencé à éroder la motivation des plus courageux, nous avons voulu vous proposer un parcours relativement facile, avec de nombreux points d’ombre. Point bonus, les enfants peuvent même être de la partie.

La balade débutera depuis la Passerelle située à proximité de la gare routière et ferroviaire inaugurée en 2009, afin de relier directement l’espace urbain à l’espace vert du parc municipal de la ville d’Esch. Cette dernière est dotée d’un ascenseur, facilitant donc d’emblée l’accès aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux familles venues se mettre au vert avec des poussettes.

Mois d’août oblige, il ne sera pas rare de croiser des groupes d’enfants accompagnés d’éducateurs de maisons-relais chantant à tue-tête, casquettes vissées sur la tête, allant ou revenant du petit poumon vert de la plus grande ville du Sud du pays.

Et le moins qu’on puisse dire pour l'avoir testé, c’est qu’on se sent très vite à l’abri du soleil une fois le chemin de la Passerelle passé, sous la cime des arbres, véritable îlot de fraîcheur. Les plus téméraires pourront décider de tracer eux-mêmes leur chemin, mais pour les autres, un plan global les attendra dès le début du parc sur une borne d'information bien identifiable.

N'hésitez pas à télécharger l’application Komoot qui se révélera bien utile, sans spécialement prendre la peine de payer pour sa version payante (la création d’un compte via une adresse mail est toutefois nécessaire). Ceci étant fait, il faut alors rechercher le circuit «Passerelle ‘Gaalgebierg’ – Escher Déierepark Circuit à partir de Esch-sur-Alzette».

Classifié tous niveaux, le circuit s’étend sur 4,71km, faisable en 1h20 s’il est fait d’une traite à une vitesse moyenne de 3,5km. En douceur, comme promis. Notons qu’il est toutefois possible de garder le suivi du plan hors ligne pour se repérer, sous réserve de payer pour la version complète de l’app. Une option non négligeable pour celles et ceux ayant une connexion 4G ou 5G capricieuse sur les hauteurs...

Un parc animalier gratuit, mais pas seulement

Vous l’aurez compris avec l’intitulé du parcours, le point d’orgue sera l’Escher Déierepark. Pour les enfants, mais pas que, son entrée est gratuite et sachez qu’il n’y a pas d’heures de fermeture.

On ne l'imagine pas forcément, mais l’ancienne ville minière abrite donc chevreuils, boucs, lapins et bien d’autres espèces, lesquelles se partagent une surface de deux hectares. En tout, ce ne sont pas moins de 150 animaux, 25 espèces, deux aires de jeux et des lieux de détente qui sont visibles tout près de chez vous. Il est bien entendu possible de nourrir les bêtes, mais seulement avec les sachets de nourriture disponibles aux distributeurs à l'entrée, près du poulailler.

Si ce point d'étape vous ralentit quelque peu et vous donne envie de faire une halte, il est tout à fait envisageable de s'arrêter le temps de boire un verre et de goûter au Escher Baumhauscafé, ouvert de 9h à 20h jusqu'au 14 septembre.

Quant au reste du parcours, vous le passerez à profiter de la fraîcheur offerte par la cime des arbres du parc. Il vous fera passer devant le stade Emile Mayrich, établi pour la pratique de l'athlétisme et du football. Cependant, pas de fausse joie pour ceux qui auraient envie de s'y dépenser plus intensément avant la fin de la promenade, son accès est réglementé via un badge d'accès depuis 2020.

La fin de cette promenade en forme de huit sera finalement plus axée sur la contemplation et le calme avant d'emprunter à nouveau la Passerelle en toute sérénité et rejoindre la jungle urbaine.

Que signifie Gaalgebierg? Bien qu'il s'agisse d'un beau parc, l'origine de son nom, «Colline de la potence», est pour le moins, plus funèbre. En effet, il fut une époque bien plus sombre où le pays comptait des potences ici et là pour exécuter les gens. D’après les archives de la ville, le chef de la localité qui régnait sur Esch en 1676 (sous le roi Charles II d’Espagne) avait le droit au fouet, au sabre et à la pendaison sur les citoyens. Il a donc fait ériger une potence sur la colline qui s’appelle aujourd’hui «Gaalgebierg». Le premier Eschois à avoir été condamné à mort par la justice a d’ailleurs été décapité et pendu par les pieds. Au vu de la grimpette nécessaire pour y parvenir, les spectateurs de la potence n'étaient certainement pas là de façon fortuite...

