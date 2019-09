De la grande conférence annuelle de l'ALFI sur les fonds d'investissement mardi à la manifestation pour le climat vendredi, et ponctuée par la «Nuit du Football» de la FLF, la semaine s'annonce éclectique au Luxembourg.

De la finance à l'urgence climatique, au fil de la semaine

La rentrée désormais bien digérée, la semaine qui se profile n'en est pas moins dense au Luxembourg, avec la poursuite jusqu'à dimanche des Journées européennes du patrimoine commencées ce week-end.

Autre événement à s'égrener tout au long de la semaine, les Championnats du monde cyclistes sur route à Harrogate, dans le Yorkshire. L'arc-en-ciel sera à l'honneur, avec en point d'orgue, la course Elites messieurs en ligne courue sur 280 km dimanche. Côté luxembourgeois, ils seront seize à défendre les couleurs nationales.





A suivre plus particulièrement: Bob Jungels dans le contre-la-montre individuel Elites mercredi et Christine Majerus dans la course Elites Dames sur route samedi.

Plus près de nous, c'est ce mardi au Kirchberg que l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (ALFI) organise son traditionnel rendez-vous dédié à la gestion des fonds.

L'ALFI tient mardi son rendez-vous annuel dédié à la gestion des fonds d'investissement Photo: Guy Jallay

Parmi plusieurs dizaines d'intervenants, le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP) vantera les avantages de la place financière luxembourgeoise. Le thème central cette année sera la distribution globale de fonds.

Des locaux de l'ALFI au Kirchberg mardi, retour à l'air libre vendredi avec une manifestation pour le climat dans les rues de la capitale.

8 Les manifestants pour le climat se sont déjà fait entendre vendredi passé à Luxembourg Photo: Lex Kleren

Cette sortie, que les organisateurs espèrent la plus massive possible, ne se déroulera pas sous la houlette des seuls adolescents, mais elle prendra une tout autre ampleur, puisqu'elle regroupera le collectif «Youth for Climate» et une douzaine d'organisations habituées de descendre dans la rue.

Quatre cortèges distincts défileront dans la capitale à partir de 15 heures. Chacun viendra d'un quartier: côté Gare, Kirchberg, Limpertsberg et Hollerich. Tous se retrouveront place de la Constitution, avant de se diriger d'un même bloc vers la place Clairefontaine.

Quelques heures plus tard, autre lieu et autre ambiance avec la traditionnelle «Nuit du Football» de la FLF au Centre culturel Kinneksbond à Mamer.

11 Les distinctions du football luxembourgeois seront remises ce vendredi au Centre culturel Kinneksbond à Mamer Photo: Yann Hellers

A partir de 20h15, la Fédération de football remettra les différents prix de la saison 2018-2019, comme les lauréats du fair-play, de la meilleure joueuse ou du plus beau but de l'année.

Le climax de la soirée sera la désignation du meilleur joueur de la saison dernière au sein de l'élite luxembourgeoise. Lors de deux dernières éditions, le désormais ex-Dudelangeois Dave Turpel avait inscrit son nom au palmarès.