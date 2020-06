Si, en Belgique, le ministère de l'Energie, a tendance à calmer le jeu, côté luxembourgeois c'est un front commun qui se met en place contre l'enfouissement de matières fissibles près de la frontière. Le ministère de l'Environnement s'est même fendu d'un nouveau rapport à charge.

De l'huile sur le feu des déchets radioactifs belges

Si, en Belgique, le ministère de l'Energie, a tendance à calmer le jeu, côté luxembourgeois c'est un front commun qui se met en place contre l'enfouissement de matières fissibles près de la frontière. Le ministère de l'Environnement s'est même fendu d'un nouveau rapport à charge.

(DH avec Jacques Ganser) - Alors que l'enquête publique de l'Office des déchets radioactifs et des matières fissiles (Ondraf) se termine samedi, le ministère luxembourgeois de l'Environnement est revenu à la charge. Il a commandité et renvoyé un nouveau rapport et a demandé au ministère fédéral belge de l'Energie la réalisation d'une étude d'impact environnemental incluant les risques pour le territoire luxembourgeois. Notamment, pour ses réserves en eaux potables.

«Les risques sont énormes mais complètement ignorés. Nous voulons que les risques potentiels soient répertoriés et évalués au-delà des frontières», a indiqué la ministre Carole Dieschbourg (Déi Gréng) au Luxemburger Wort. C'est ainsi qu'après les premières tensions apparues il y a un mois, il semble que la situation se durcisse à nouveau.

Les responsables d'incidents nucléaires bientôt punis? Depuis 2017, le Luxembourg planche sur un dispositif visant à mieux protéger les personnes, les biens et l'environnement en cas de catastrophes.

Et pour cause. Côté luxembourgeois, le ministère de l'Environnement a une fois encore pris les devants. Après avoir cartographié et communiqué les sites qui pourraient accueillir les déchets radioactifs belges, le ministère vient de soumettre un rapport détaillé au gouvernement belge. Ce rapport – à lire dans l'édition de ce samedi du LW -, met surtout l'accent sur les risques de pollution des réserves d'eau potable du pays.



Les autorités belges en la matière, quant à elles, maintiennent que le stockage géologique des déchets nucléaires «ne pose généralement pas de risques majeurs». Ce que réfute le ministère de l'Environnement qui avance que les réserves souterraines en eaux sont en continuel mouvement, connectées les unes aux autres, et ce, à grande échelle. En clair, l'eau qui s'infiltre dans le sol de Bastogne peut réapparaître au Luxembourg un jour ou l'autre.

D'autre part, dans un rapport complémentaire, l'administration de la gestion de l'eau a examiné les strates géologiques déterminées par les responsables du projet belge comme possibles sites de stockage. Il s'agit notamment de couches d'argile qui s'étendent à travers la Gaume jusqu'au Luxembourg. Bien que l'argile ait d'excellentes qualités hydrofuges, cette couche ne fait que 60 m d'épaisseur de moyenne et descend entre 90 et 400 m de profondeur. Bien trop peu selon certains experts.

La Suisse dit adieu à l'une de ses centrales nucléaires Après 47 ans en service, le site de Mühleberg a été définitivement déconnecté ce vendredi du réseau en raison de la cherté de son entretien. Il s'agit d'une première sur le territoire de la Confédération qui n'a désormais plus que trois centrales.

En effet, pour des projets similaires en France et en Suisse, une épaisseur minimale de 100 m et une profondeur comprise entre 300 et 1.000 m ont été requises. Conclusion de l'administration de la gestion de l'eau: le lieu n'est donc pas adapté à l'enfouissement des déchets.

Devant cette nouvelle levée de boucliers, la ministre Marie-Christine Marghem (MR) tente de calmer le jeu. «Rien n'a encore été décidé», a-t-elle commenté devant la presse du royaume. «Le processus durera des décennies et se terminera aux alentours de 2040. Et selon le planning actuel, l'obtention de l'autorisation d'exploitation est prévue vers 2050.» A noter, l'enquête publique de l'Ondraf a recueilli plus de 16.000 avis dont la moitié proviennent de l'étranger d'Allemagne, de France et bien entendu du Grand-Duché.

