De l'éphémère pour combler les vitrines vides

Face à la multiplication des départs de commerces au centre-ville, les responsables de Luxembourg-Ville reprennent en partie la main et multiplient les pop-up stores. Avec comme ambition de redynamiser l'ensemble de la capitale, via la création de nouvelles offres de proximité.

(Jmh avec David Thinnes) - Ambiance morose dans les rues de la capitale. Avec des panneaux «commerce à louer» qui rythment aussi bien le quartier Gare et la Ville-Haute que les autres espaces de la Ville, les responsables communaux se doivent de réagir. Ou du moins poursuivre leur politique de soutien actif aux commerçants. Après la mise en place de milliers de bons d'achat, les annulations de loyer ou le versement d'une aide de 4.000 euros suite au confinement, la coalition DP-CSV met l'accent sur les pop-up stores.

Car la formule fonctionne. Et tend même à se généraliser hors des quartiers commerçants traditionnels. Loués par la Ville à un propriétaire et mis à disposition contre un loyer compris entre 3.000 et 7.500 euros, les espaces connaissent une nouvelle vie pour une durée maximale de six mois. Une fourchette de loyer assez large pensée pour attirer une offre la plus large possible, les exploitants de plusieurs boutiques devant s'acquitter des montants les plus élevés.

Pour permettre au concept de prendre ses quartiers hors du centre-ville, Serge Wilmes (CSV), premier échevin de la capitale, se veut inventif. Et cherche donc à contourner le règlement urbain prévu dans le plan d'aménagement général qui prévoit que les magasins ne peuvent prendre place que dans des espaces aménagés au rez-de-chaussée des immeubles. Raison pour laquelle il propose «d'installer des kiosques dans les quartiers qui pourront être loués par la Ville».

Car l'élu en charge du commerce, cité par nos confrères du Luxemburger Wort, estime qu'«il est important que les gens puissent faire leurs courses quotidiennes dans leur quartier». En attendant que cette alternative ne voie le jour, un nouveau pop-up store doit voir le jour quartier Gare. Situé le long de l'avenue de la Gare, l'espace de 200 m2 cherche preneur. Les candidats ont jusqu'au 17 janvier prochain pour se faire connaître.

