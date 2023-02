Depuis plus d'une semaine, le ruisseau de Drosbach produit de l'écume à cause de la mauvaise gestion des eaux usées d'une station de lavage.

De l’écume dans la Drosbach à Leudelange

Frank WEYRICH Depuis plus d'une semaine, le ruisseau de Drosbach produit de l'écume à cause de la mauvaise gestion des eaux usées d'une station de lavage.

La Drosbach est un petit cours d'eau qui prend sa source dans les prairies près de Leudelange et qui se jette dans l'Alzette à Hesperange. Ces dernières années, il a régulièrement fait la une des journaux à cause de la pollution qu'il a subie. Les travaux autour de la Cloche d'Or et du Ban de Gasperich, notamment, ont entraîné à plusieurs reprises des dégradations de la qualité de l'eau.

Il y a maintenant un nouvel incident, non pas à Gasperich, mais cette fois dans la zone commerciale «Im Bann» de Leudelange. Juste à l'entrée d'une entreprise de transport, le ruisseau écume depuis plus d'une semaine. Depuis, l'administration de la gestion des eaux (AGE) a érigé une digue pour éviter que la matière ne s'écoule plus en aval du ruisseau.

Des causes rapidement identifiées

Pour cet incident, la cause a été trouvée assez rapidement. Une station de lavage de voitures n'a pas correctement raccordé l'évacuation de ses eaux usées à la canalisation. L'eau s'écoule ainsi directement dans la Drosbach, ce qui explique également l'abondance de la mousse.

Pit Schaul, de l'administration des eaux, s'étonne: «Puisque cette situation existe manifestement depuis que la station de lavage a été mise en service, il est étonnant que nous n'ayons jamais reçu d’informations à ce sujet». L'entreprise a maintenant reçu un délai pour remettre son installation en état de manière correcte.

Quelques centaines de mètres plus loin, juste à côté du bâtiment de la Loterie Nationale, des traces évidentes de pollution par un carburant étaient également visibles et odorantes au cours de la semaine dernière. L'eau brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et une odeur âcre d'essence flottait dans l'air.

Un conteneur qui a fui est à l'origine des couleurs de l'arc-en-ciel présentes dans le ruisseau. Photo: Frank Weyrich

Là encore, l'AGE a pu localiser assez rapidement l'origine de la pollution. Des conteneurs de liquides étaient entreposés dans la cour d'une entreprise. L'un d'entre eux, qui contenait un produit chimique, n'était probablement pas étanche, de sorte que le liquide s'est déversé dans le ruisseau.

«Nous sommes reconnaissants pour toute information concernant une pollution, car c'est la seule façon d'agir rapidement. En cas de doute, le mieux est d'appeler les secours au 112, qui prendront les mesures appropriées», conclut le représentant de l'AGE.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Megane Kambala

