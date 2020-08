Plusieurs distillateurs chauffent leurs alambics pour produire de l'alcool destiné à entrer dans la composition de désinfectants. Un changement d'activité encouragé par l'Etat en raison du manque de producteurs locaux de ce produit utile dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

De l'art de changer le vin en... gel hydroalcoolique

(pj avec Nicolas ANEN) - Dès le début de la crise de covid-19, les distillateurs luxembourgeois ont senti dans l'air une belle opportunité. Certes, avec le confinement, ils allaient avoir certainement moins de débit côté restaurants et moins de clients particuliers pour acheter leurs alcools de fruits, mais leur savoir-faire pouvait bien être utile au pays. Car, quand au printemps le pays cherchait tous azimuts des fournisseurs de solutions désinfectantes, c'est vers les «bouilleurs de crus» que le gouvernement s'est tourné.

Dans son atelier, à Kehlen, Caroline Van Langendonck ne manque donc pas de travail. Face à sa chaudière, cette professionnelle de la distillation a du pain sur la planche. Ou plutôt du vin dans le réservoir: 10.000 litres qui n'attendent que de se transformer en liquide hydroalcoolique avec une haute teneur en alcool pour jouer un rôle désinfectant.

Aussi, ne va-t-elle pas cesser de transvaser des hectolitres de vins de Moselle («principalement des rouges et rosés») pour les faire ressortir en liquide transparent. «C'est un processus magique, sourit l'artisane. La couleur rouge a tout simplement disparu.» Un processus qui fera de l'Etat son plus grand client, car c'est bien le ministère de la Santé qui a soif de ce bien précieux pour fabriquer des gels hygiéniques permettant de contrecarrer la progression du covid-19.

Quantité négligeable, mais geste utile

«L'idée est née d'un sentiment de solidarité», rappelle André Mehlen de l'Institut du vin de Remich. Dès mars, en réponse à la raréfaction du gel hydroalcoolique sur le marché, un projet-pilote a été développé en collaboration avec l'Institut et Luxinnovation. Les viticulteurs ont été invités à mettre à disposition les stocks de vin non comestibles et accumulés au fil des années. «Il s'agit généralement de vins n'ayant pas répondu aux critères de notre système de qualité», explique André Mehlen.

Ainsi, depuis le printemps, une trentaine de caves luxembourgeoises ont mis à disposition de l'Etat quelque 100.000 litres. «Cela semble beaucoup à première vue. Mais si l'on considère qu'environ dix millions de litres de vin sont produits chaque année sur la Moselle et que les vins présentés ici proviennent des cinq récoltes précédentes, alors cette quantité s'avère plutôt insignifiante».

Et que l'on ne vienne dire qu'il s'agit là d'une compensation gouvernementale en prévision d'une mauvaise année pour les vignerons du pays, dont le marché s'est restreint avec la crise. C'est faux, d'ailleurs, commente André Mehlen «cela ne sauvera pas les viticulteurs». Le ministère de l'Agriculture a mis en oeuvre d'autres actions pour soutenir la profession.

