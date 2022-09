La situation météorologique devrait se dégrader à partir de 18h. Une vigilance jaune est en cours.

Vigilance jaune

Nouvel épisode orageux sur le Luxembourg ce mercredi soir

Pascal MITTELBERGER La situation météorologique devrait se dégrader à partir de 18h. Une vigilance jaune est en cours.

Après un premier épisode de fortes pluies ce mercredi matin, une nouvelle séquence orageuse est attendue sur le Luxembourg à partir de 18h. D'ailleurs, MeteoLux a placé tout le pays en vigilance jaune jusqu'à jeudi minuit.

L'application mobile Météolux est disponible L'application contient toutes les prévisions à court et à moyen terme, les avis d'alertes ainsi que les observations réalisées à la station située à l'aéroport de Luxembourg-Findel sur les 5 derniers jours.

Dans son bulletin actualisé à 14 h, MeteoLux évoque, par endroits, un «risque d'orages modérés, avec possibilité de petite grêle, de fortes pluies (entre 15 et 25 litres par mètre carré) et des rafales de vent entre 60 et 70 km/h«. Il faudra donc faire preuve d'une certaine prudence, notamment sur les routes.

La situation s'apaisera au courant de la nuit, qui sera «fort nuageuse» mais sèche. MeteoLux avertit toutefois sur le risque de formation de brume localement. La journée de jeudi devrait être nettement plus calme, quoique toujours nuageuse. Les températures oscilleront entre 12 et 19°C.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.