Christian Louboutin, célèbre chausseur, avait introduit deux recours en 2019: l'un en Belgique et l'autre au Luxembourg à l'encontre d’Amazon.

Au Luxembourg

De fausses Louboutin vendues sur Amazon

(S.MN. avec AFP) - La Cour de justice de l'Union européenne a ouvert la voie il y a quelques jours à une responsabilité des plateformes concernant la vente de contrefaçons, en estimant qu'Amazon pourrait être considérée comme faisant elle-même la promotion de faux produits Louboutin vendus sur son site par des tiers.

On le sait, sur le site d'Amazon paraissent régulièrement des annonces de vendeurs tiers. Cette fois-ci, certains vendeurs avaient mis en vente des célèbres chaussures à semelles rouges. Or, celles-ci étaient fausses. Une situation qui a poussé Christian Louboutin à introduire deux recours: l'un en Belgique et l'autre au Luxembourg à l'encontre d’Amazon.

Le créateur soutenait qu'Amazon a illégalement fait usage d'un signe identique à la marque dont il est titulaire pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque en question est enregistrée. Il insistait notamment sur le fait que les annonces litigieuses font intégralement partie de la communication commerciale d'Amazon.

Le Luxembourg devra trancher

Si la CJUE ne tranchera pas le litige, la décision devant revenir à la justice belge et luxembourgeoise, l'institution a indiqué dans un arrêt qu'«Amazon fait elle-même usage du signe enregistré par Louboutin lorsque l'utilisateur de son site a l'impression que c'est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, des escarpins de la marque».

Se «félicitant de la décision», la marque de luxe estime dans un communiqué qu'«en se prononçant en faveur de la position présentée par (le créateur) Christian Louboutin, la CJUE marque un pas supplémentaire dans la lutte contre l'offre à la vente de contrefaçons sur les plateformes d'Amazon et vers une responsabilité accrue des plateformes qui participent à la promotion et la distribution de tels produits».

«Cette décision permettra de mieux protéger les fabricants et consommateurs contre le fléau de la contrefaçon», ajoute-t-il. Contacté par l'AFP, Amazon a déclaré: «Nous allons étudier la décision de la Cour».

«On ne va pas cesser notre surveillance»

La contrefaçon dans le secteur du luxe est un véritable défi, et jeudi 22 décembre au matin, à l'annonce de l'arrêt de la Cour, Louboutin indique avoir été félicité «par une grande marque».

La CJUE estime «qu'un tel exploitant peut effectivement être considéré comme faisant lui-même usage du signe identique à une marque de l'Union européenne, figurant dans l'annonce d'un vendeur tiers sur sa place de marché en ligne, lorsque l'utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de son site a l'impression que c'est cet exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits contrefaisants en cause».

Amazon affiche de façon uniforme ses propres annonces et celles de ses vendeurs tiers et appose un logo Amazon sur l'ensemble des annonces. La plateforme offre par ailleurs des «services supplémentaires à ces vendeurs tiers dans le cadre de la commercialisation de leurs produits, consistant notamment dans le stockage et l'expédition de leurs produits», souligne la Cour.

«Attendre que la poussière retombe»

Autant de circonstances qui peuvent rendre difficile la distinction entre Amazon et vendeurs tiers, estime la Cour, et «donner à l'utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif l'impression que c'est Amazon qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits Louboutin offerts à la vente par des vendeurs tiers».

«On ne va pas cesser notre surveillance», explique à l'AFP Xavier Ragot, directeur juridique de Louboutin, «il faut attendre que la poussière retombe, on va voir la suite qui sera donnée par les juridictions de Luxembourg et Bruxelles qui jugeront sur le fond».