De dangereuses toxines dans du maïs à éclater

Certains lots de maïs à pop-corn de marque «Seeberger» contiennent, selon les autorités alimentaires, des toxines dangereuses à la consommation.

Il est recommandé aux consommateurs de ne plus manger de maïs à éclater de marque «Seeberger», dans son emballage de 500g, dont la date limite de consommation expire le 31/01/2020.

L'emballage du produit concerné. Seuls les numéros de lot cités sont dangereux.

Seul le produit «Maïs à éclater» expirant à cette date et répondant aux numéros de lot L435136, L437019,L437018 et L435137 est concerné.



Le produit en question a été retiré de la vente dans les magasins Delhaize, Cactus et Massen, mais une partie des stocks a été vendue.



Les autorités alimentaires luxembourgeoises ont été alertées via le réseau d’alerte rapide européen (système RASFF) d’une teneur élevée en Aflatoxines et en Ochratoxine A dans ce produit.

Les premières sont des mycotoxines produites par certaines espèces de moisissures et considérées comme génotoxiques et cancérigènes par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Elles peuvent être dangereuses à des consommations élevées et répétées.

La seconde, qui est aussi une mycotoxine produite par les moisissures, est également nocive pour la santé.

