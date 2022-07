Alors qu'une vague de chaleur frappe le Luxembourg de plein fouet ce mardi, un site vous permet de mesurer réellement l'augmentation des températures dans votre ville.

Luxembourg 4 min.

Canicule

De combien de degrés s'est réchauffée votre ville?

Laura BANNIER Alors qu'une vague de chaleur frappe le Luxembourg de plein fouet ce mardi, un site vous permet de mesurer réellement l'augmentation des températures dans votre ville.

Il fait chaud, très chaud, on vous l'a dit, redit et répété ces derniers jours. Après avoir ravagé la façade Atlantique de la France, le cœur de cette vague de chaleur estivale se dirige vers l'est de l'Hexagone et fonce tout droit sur le Luxembourg, où il pourrait localement faire jusqu'à 39 degrés ce mardi 19 juillet. Cet épisode caniculaire est le deuxième de l'année, et peut-être pas le dernier.

Le pays tout entier passe en alerte rouge ce mardi Le prévisionniste national MeteoLux a décidé de placer l'ensemble du pays en alerte rouge ce mardi 19 juillet, en raison d'une vague de chaleur qui s'intensifie en Europe de l'Ouest.

Si ces températures restent extrêmes et jusqu'ici peu observées - en témoignent les multiples records de chaleur qui sont tombés en France - elles font néanmoins partie d'un phénomène plus général, celui du réchauffement climatique. S'il nous est possible de l'observer plus aisément lors de vagues de chaleur comme celle qui traverse actuellement le pays, ce changement climatique peut également clairement se distinguer dans les relevés météorologiques.

Et pour le faire, rien de mieux que d'avoir toutes ces données à portée de main. Sur le site «Ça chauffe» proposé par une start-up française, il est ainsi possible de consulter l'évolution des températures relevées sur le territoire. Développée par Callendar, une entreprise spécialisée dans l'évaluation des risques climatiques, cette application vise à montrer que le réchauffement climatique est en cours, et n'est pas un problème lointain qu'il conviendra de régler plus tard.

Ça chauffe au Luxembourg

Les localisations proposées par le site ne se limitent pas à la France. Basée sur les relevés du programme européen «Copernicus Climate Change Service», l'application permet en réalité de répéter l'opération à l'infini sur n'importe quel territoire européen. Les données météorologiques présentées sont obtenues par réanalyse, un procédé «combinant observations et modélisation pour évaluer l'état de l'atmosphère avec une résolution spatiale et temporelle très fine même en l'absence de mesures locales», nous apprend le projet.

Comment le Luxembourg lutte contre le réchauffement des villes Repenser et optimiser l’aménagement du territoire est essentiel avec les effets du réchauffement climatique. Point de situation au Luxembourg avec le ministère de l’Environnement et la députée Déi Gréng Semiray Ahmedova.

En quelques clics, il est ainsi possible de calculer de combien la température a déjà augmenté dans chaque localité. Nous avons effectué l'exercice pour plusieurs communes du Grand-Duché, et le constat est sans appel: ça chauffe bel et bien chez nous.



Direction Luxembourg-Ville, où la température s'élève au rythme de 0.043 degré par an en moyenne, et ce depuis 30 ans. Ainsi, en 1991 il faisait 1,3 degré de moins. Pire encore, parmi les dix années les plus chaudes enregistrées depuis 1951, 7 ont eu lieu depuis 2010. Dans la capitale, l'année la plus chaude a été celle de 2020, avec une température moyenne supérieure de 2,6 degrés par rapport à la normale calculée entre 1951 et 1980. Les années 2018 (+2,42 degrés) et 2014 (+2,09 degrés) complètent le podium.

À Luxembourg-Ville, l'année la plus chaude enregistrée depuis 1951 a été l'année 2020. Photo: Capture d'écran

À Esch-sur-Alzette, les données météorologiques relevées par Copernicus sont sensiblement les mêmes. Dans la métropole du fer, il fait 1,28 degré de plus qu'en 1991, et sept des dix années les plus chaudes enregistrées depuis 1951 ont eu lieu depuis 2010. Là aussi, 2020 a été l'année la plus chaude avec une température moyenne supérieure de 2,59 degrés, suivie de 2018 (+2.39°C) et 2014 (+2.04°C).

Fait-il vraiment trop chaud pour travailler? La température va drastiquement monter ces prochains jours et les conditions de travail de nombreux salariés se détériorer. Mais que dit exactement la législation?

Nous sommes ensuite allés un peu plus au nord, à Ettelbruck, où il fait 1,31 degré plus chaud qu'il y a 30 ans. Sept des dix années les plus chaudes depuis 1951 ont également eu lieu depuis 2010, et 2020 y est également l'année la plus chaude enregistrée avec une température moyenne supérieure de 2,76 degrés par rapport à la normale. Là aussi, 2018 (+2,43 degrés) et 2014 (+2,13 degrés) complètent le trio de tête.

C'est donc à Ettelbruck que le climat s'est le plus réchauffé, même si les températures restent globalement proches à l'échelle du territoire national. En France, des disparités plus importantes peuvent être observées. Par exemple, Lyon s'est réchauffée de 1,53 degré depuis 1991 tandis que Paris n'a «gagné» que 1,33 degré. «Ça chauffe» l'explique en raison de la non-homogénéité du réchauffement climatique, qui varie en fonction de nombreux facteurs géographiques et météorologiques. De quoi convaincre, si nécessaire, son oncle ou son voisin que le réchauffement climatique n'est pas une réalité lointaine...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.