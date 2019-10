David Viaggi prend la tête de Bissen

Après le va-et-vient politique des dernières semaines, le conseil communal a choisi le candidat «Är Leit» comme nouveau bourgmestre. Il succède à Jos Schummer, démissionnaire. Plane toujours la question de l'installation d'un centre de données Google sur la commune.

Il était chef de l'opposition, le voilà promu bourgmestre. Tel est le destin de David Viaggi (Är Leit) qui sera encadré dans ses nouvelles fonctions par les échevins Roger Saurfeld (Är Leit) et Cindy Barros Dinis. Un trio qui sera prochainement assermenté par la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding (LSAP).

Après la démission récente de l'ancien bourgmestre Jos Schummer (devenu indépendant) et celle, courant septembre, de ses deux bras droits Fränk Clement et Carlo Mulbach, la désignation de David Viaggi devrait ramener un peu de tranquillité dans les débats d'une commune. Car en quelques mois, Bissen aura vu sa majorité CSV se dissoudre au fil des mois.

Déjà en 2011 et pendant cinq années, David Viaggi avait travaillé aux côtés de Jos Schummer (alors CSV).

Bissen n'est pas la seule commune du pays à avoir changé de bourgmestre cette semaine. Mercredi, Differdange a fait de même en nommant à sa tête, Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng). Une nomination à la suite de la démission du député-maire Roberto Traversini.

Méco ne lâche rien

En juillet 2019, le Mouvement écologique (Méco) a déposé une plainte auprès du ministère de l'Intérieur contre le reclassement d'une zone de près de 35 ha en "Zone spéciale Datacenter", comme l'avait décidé la municipalité de Bissen. Début septembre, le ministère de l'Intérieur a approuvé la décision du conseil municipal et a rejeté la plainte de Méco, «recevable en la forme, mais non fondée».

Mercredi, Méco a fait savoir qu'il ferait appel devant le tribunal administratif pour contester l'approbation ministérielle. Le mouvement reste préoccupé par la consommation d'eau et les rejets qu'impliquerait l'installation de Google sur le ban communal.

Méco estime aussi que le dossier soumis lors de l'enquête publique n'était pas complet. Et de pointer l'absence de données et scénarios élémentaires sur l'approvisionnement en eau et son évacuation, la consommation foncière et la mobilité.