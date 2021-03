Cet Ukrainien était recherché par toutes les polices d'Europe. Au Luxembourg, il est suspecté d'avoir dirigé un gang de vols de voitures de luxe. Mais attention avec une technique bien particulière.

David Kuzmyn est maintenant sous les verrous

(pj avec SH/str) - Dans le long fichier des délinquants les plus recherchés d'Europe, il ne reste plus qu'un nom en lien avec une affaire judiciaire luxembourgeoise : Teoh Yeon Choy, alias Suzuki. Et si la liste s'est réduite c'est qu'un autre «grand nom» a été interpellé : Davit Kuzmyn a ainsi été repéré et arrêté en Géorgie. Une procédure d'extradition est en cours afin qu'il réponde de ses actes au Grand-Duché maintenant.

Fin de cavale pour Cihan Guzel Condamné à 22 ans de prison dans le contexte de l'affaire dite «G4S» et en fuite depuis janvier 2018, le «most wanted» luxembourgeois a été arrêté ce dimanche dans le sud de l'Espagne.

Fin 2019, cet Ukrainien d'origine a sans doute été à la tête d'un groupe d'individus impliqués dans le vol de véhicules. Des voitures le plus souvent haut de gamme dont il s'était fait une spécialité via la technique du «keyless-go». En réussissant à capter le code radio émis par le propriétaire pour entrer dans son SUV, la bande réussissait ensuite à dérober sans encombre ces véhicules.

C'est ainsi, par exemple, qu'en septembre 2019, la police grand-ducale avait signalé le vol de trois Range Rover dans la capitale. En novembre, un autre vol similaire été repéré à Dippach, même chose en décembre, à Kayl, Rodange, Bridel où disparaissaient de la circulation d'autres Range Rover mais également des Lexus RX450H ou des Toyota Landcruiser. Point commun : tous étaient équipés d'un système de démarrage sans clé.

Plusieurs participants à ces délits avaient déjà été interpellés au Grand-Duché, mais manquait toujours le meneur. Aussi Davit Kuzmyn figurait-il sur la liste des criminels les plus recherchés depuis octobre 2020. Voilà donc sa fuite interrompue au terme d'à peu près un an et demi d'investigations.

En quelques mois, Europol aura ainsi démêlé plusieurs affaires de délinquance commise sur le sol luxembourgeois. En août 2020, Jean-Marc Sirichai Kiesch était ainsi capturé en Espagne. Il avait commis un vol meurtre à Eppeldorf en 1999; emprisonné, il avait réussi à prendre la fuite au cours d'une libération conditionnelle. Une fuite qui aura duré 16 ans...



Après sa cavale, Kiesch ne risque pas plus de prison Il aura passé 16 ans à fuir toutes les polices à ses trousses. Mais maintenant qu'il a été rattrapé, Jean-Marc Kiesch ne sera pas condamné à une peine supplémentaire. Un particularisme luxembourgeois.

En novembre 2020, Nesat B., un délinquant sexuel, s'était lui rendu après avoir été placé sur la liste des criminels les plus recherchés. La pression des recherches résultant de la mise en ligne des portraits-robots sur le site web créé en 2016 avait déjà permis de faire tomber le fraudeur financier Luc S., en juillet 2017. Il s'était présenté au bureau du commissaire de la gare de Luxembourg quelques heures seulement après la publication de son avis de recherche.

