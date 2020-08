TAP Air Portugal, augmente progressivement la fréquence de ses vols au départ du Luxembourg et proposera huit vols par semaine, vers Lisbonne et Porto. Et cela dès septembre.

Davantage de vols assurés vers le Portugal

Fortement impacté par la pandémie du covid-19, l'aéroport du Findel regagne petit à petit son souffle. La plupart des 15 compagnies aériennes qui y posent leurs avions (Ryanair, British Airways, Swiss,...) ont retrouvé un seuil d'activité acceptable pour ce qui est principalement des destinations touristiques en Espagne ou au Portugal.

Après l'annonce de Ryanair de reprendre plus de 60% de son programme de vol, début août, TAP Air Portugal dit ce jeudi qu'elle augmentera «progressivement la fréquence de ses vols au départ du Luxembourg» dès la rentrée. La compagnie nationale portugaise annonce qu'elle opérera cinq liaisons hebdomadaires vers Lisbonne et trois vols par semaine vers Porto pour septembre.

Les vols entre les deux capitales seront couverts les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches (départs à 16h45 et 12h20) et ceux vers Porto auront lieu aux mêmes horaires les jeudis et les week-ends.

Si les ressortissants portugais ont pu retrouver leurs familles tout au long de l'été, les vols supplémentaires de TAP Air Portugal doivent contribuer à la reprise du tourisme tant souhaitée par le pays. Le retour progressif des voyageurs ne pouvant se faire qu'avec le soutien des compagnies aériennes desservant le pays. L'autorité nationale du tourisme, Turismo de Portugal compte «attirer toujours plus de visiteurs à la rentrée».

Inévitablement impacté par les effets du coronavirus, à l'image de Ryanair, le secteur de l'aviation luxembourgeois qui compte près de 10.000 salariés, cherche des solutions pour retrouver son envol sans trop de casse. La tripartite sectorielle engagée début juillet doit déboucher sur une nouvelle rencontre de tous les acteurs du secteur le 17 septembre 2020.

