Le sac bleu de Valorlux élargit sa gamme de produits recyclables. 48 communes du pays vont désormais pouvoir jeter davantage de produits plastiques dans ce sac, pour permettre un meilleur tri.

Davantage de tri dans vos déchets

Le sac bleu de Valorlux élargit sa gamme de produits recyclables. 48 communes du pays vont désormais pouvoir jeter davantage de produits plastiques dans ce sac, pour permettre un meilleur tri.

(SW avec Diane Lecorsais) - Depuis 1996, il fait partie intégrante des ménages luxembourgeois: le "Blo Tut", ce sac bleu de Valorlux, dans lequel bouteilles en plastique, canettes ou briques en carton sont jetés, va désormais voir son rôle s'élargir un peu plus.

En plus des contenus habituels, 48 communes du pays - situées dans la zone Sidec - vont pouvoir jeter des sacs et films plastique, ainsi que des gobelets ou pots en plastique dans ce sac bleu.

En plus des bouteilles et flacons en plastique, les nouveaux sacs bleus peuvent contenir des barquettes, des canettes en aluminium, des films plastique, des gobelets et des pots ou barquettes. Grafique: Valorlux

«Nous voulons répondre à la demande des citoyens pour plus de tri des déchets et leur faciliter la vie», déclare Claude Turping, directeur de Valorlux.



Une volonté devenue possible suite à une phase test lancée en mars dernier à Mondorf-les-Bains et Differdange, qui a porté ses fruits. Il est ainsi apparu clairement que l'élargissement de la gamme de produits a permis de collecter 15,9% d'emballages en plus et de réduire de 24,7% la part des déchets qui ne sont pas dans le sac bleu.

15,58kg par habitant

Grâce à cette bonne expérience, les nouveaux modèles sont donc maintenant utilisables dans 48 communes du pays, principalement dans le nord. A terme, Valorlux souhaite étendre ce modèle à l'ensemble du pays. Une demande a ainsi été introduite à l'Agence pour l'environnement, et attend maintenant une approbation.

En 2018, le groupe a collecté un total de 9.209 tonnes de déchets d'emballages via les sacs bleus et verts, soit un total de 15,58 kg par habitant. Pour rappel, la capitale produit 66 tonnes de déchets par an, selon un bilan présenté en juin dernier par la Ville.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.