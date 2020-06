Douloureusement impactés par la crise sanitaire, commerçants, artisans et indépendants auront désormais jusqu'au 15 juillet pour faire parvenir leur dossier. Quotidiennement, le ministère des Classes moyennes reçoit 60 demandes de subsides.

Davantage de temps pour solliciter les aides de l’Etat

Douloureusement impactés par la crise sanitaire, commerçants, artisans et indépendants auront désormais jusqu'au 15 juillet pour faire parvenir leur dossier. Quotidiennement, le ministère des Classes moyennes reçoit 60 demandes de subsides.

(DH) - S'il n'est pas question de créer une nouvelle aide financière en faveur des PME et des indépendants, il s'agit, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait lors de l'état de crise, de leur accorder davantage de temps pour déposer un dossier de soutien financier. Mardi, les députés se sont ainsi accordés pour prolonger la date-limite jusqu'au 15 juillet.

Concrètement, pour les entreprises commerciales et artisanales occupant entre 10 et 20 personnes, il s'agit d'étendre l'accès à l'indemnité de 12.500 euros prévue dans le paquet de mesures gouvernementales. De même, les microentreprises ayant subi une perte du chiffre d'affaires au cours de la période comprise entre le 15 avril et le 15 mai 2020 restent en droit de percevoir une indemnité de 5.000 euros, tout comme d'avoir accès à l'indemnité dite «complémentaire» de 5.000 euros.

«Un manque de perspectives pour les entreprises» Pour le président de la Chambre des métiers, Tom Oberweis, l'Etat doit augmenter son soutien aux PME. Histoire que la classe moyenne puisse traverser la crise du coronavirus sans trop de casse.

D'autre part, en ce qui concerne les indépendants, l'autre projet de loi qui a obtenu l'assentiment de la Chambre a pour objet le maintien, à titre temporaire, de l'indemnité d'urgence certifiée. Cette aide varie entre 3.000 et 4.000 euros en fonction du revenu antérieur du travailleur indépendant.

Pour rappel, les ministres de l'Economie, Franz Fayot (LSAP), et des Classes moyennes, Lex Delles (DP), ont évoqué un bilan intermédiaire. Ces aides, cumulables avec le chômage partiel, se montaient la semaine dernière à 136 millions d'euros pour un total de 18.000 dossiers.

Dans le détail, plus de 6.000 aides, soit 30 millions d'euros, ont été accordées à des sociétés ou commerces qui ont dû fermer alors que les subsides à destination des indépendants ont représenté 5,5 millions d'euros. Dans le même temps, une deuxième série d'aides, toujours non remboursables, se chiffrent à 37,5 millions d'euros. C'est ainsi que 5.000 euros ont été accordés à 6.000 dossiers et 12.500 euros à 570 dossiers. Quant aux indépendants, 7,5 millions d'euros ont été répartis sur 2.400 demandes.

