Agressions de chauffeurs

Davantage de policiers sur les lignes de bus

Simon MARTIN

Ces derniers mois, il a été question à plusieurs reprises de l'insécurité régnant sur certaines lignes de bus du réseau des transports publics luxembourgeois. Agressions, caillassages et même violence physique, tant les passagers que les chauffeurs sont exposés à ce phénomène grandissant. Certaines lignes ont même été purement et simplement supprimées en conséquence de tels actes répétés.

«Ici, il existe un certain potentiel de criminalité» Caillassage, agressions et menaces répétées envers les chauffeurs ont poussé le ministère des Transports à supprimer le 19 septembre les lignes transfrontalières 703 et 732 en direction de Mont-Saint-Martin.

On le sait, le ministère de la Mobilité prévoit des cabines pour les chauffeurs à partir de janvier 2023 pour les nouveaux bus des lignes RGTR mais ce lundi, le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox (déi Gréng) a annoncé l'instauration de nouvelles armes pour lutter contre ce phénomène.

En effet, en ce début de semaine, ce dernier a rencontré une délégation du LCGB. Une entrevue sollicitée par demande urgente du syndicat suite aux agressions récurrentes de chauffeurs de bus. Outre une promesse du ministre d'améliorer l'échange d'informations sur les incidents entre les parties concernées, ce dernier a indiqué que les patrouilles de police seront augmentées. «Et ce en particulier au niveau des lignes les plus sensibles afin d'endiguer au maximum les agressions envers les chauffeurs. Cette visibilité policière plus importante vise à la fois un effet dissuasif et préventif», a expliqué le ministre dans un communiqué.

Déjà des actions de prévention

Une nouvelle qui se veut rassurante pour les usagers. Le ministère a toutefois voulu rappeler que «la Police effectue régulièrement des patrouilles et des contrôles dans les transports en commun et intervient bien entendu dans les meilleurs délais quand des infractions lui sont signalées». «Des actions de prévention sont également effectuées plusieurs fois par an, avec l’Administration des Douanes et des Accises et les CFL. A terme, le recrutement extraordinaire entamé en 2020 permettra également d’augmenter la présence policière».

