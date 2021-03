Les critiques émises par une partie des syndicats semblent porter leurs fruits, puisque le ministère de l'Education nationale indique jeudi que 60.000 protections permettant de travailler malgré un air ambiant contenant des agents mutagènes ont été commandées. Soit une hausse de 50% du stock.

Davantage de masques FFP2 pour les enseignants

Jean-Michel HENNEBERT Les critiques émises par une partie des syndicats semblent porter leurs fruits, puisque le ministère de l'Education nationale indique jeudi que 60.000 protections permettant de travailler malgré un air ambiant contenant des agents mutagènes ont été commandées. Soit une hausse de 50% du stock.

Si l'«image complète» de la situation sanitaire dans les établissements scolaires n'est pas encore connue, deux semaines après la rentrée des classes, le ministère de l'Education nationale se veut rassurant. Dans une réponse parlementaire publiée jeudi, Claude Meisch (DP), indique que 60.000 masques FFP2 ont été commandés «par l'intermédiaire du collège des directeurs de l'enseignement fondamental».

Soit 50% de plus que le chiffre de 40.000 qui était évoqué jusqu'à présent et critiqué par une partie des syndicats enseignants. Mais un peu moins élevé que le stock maximal qui avait été évoqué, les services du ministère désormais installé à Clausen ayant assuré fin janvier que 30.000 nouveaux masques avaient été commandés.

Bien que présentes en plus grand nombre, ces protections capables de filtrer au moins 94% des particules mutagènes présentes dans l'air ambiant ne seront pas distribuées de manière généralisée. Seuls les enseignants du fondamental et des centres d'excellence «qui en font la demande» en bénéficieront, note le ministre qui réitère sa décision de «ne pas émettre de recommandations sur le port de masque FFP». Un choix justifié notamment par «l'étroite collaboration avec le ministère de la Santé».

Face à la multiplication des nouvelles infections dans les établissements scolaires avant les vacances de février - liées à la présence de nouveaux variants -, le gouvernement a instauré le port obligatoire du masque chez les scolaires dès le cycle 2. Une mesure globalement bien suivie, puisque le ministère de l'Education nationale ne recense que douze cas de refus.

A noter enfin que dans une autre réponse parlementaire publiée jeudi, Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, et Franz Fayot (LSAP), ministre de l'Economie, indiquent que le Luxembourg «n'envisage pas de réduire le taux de TVA sur les masques FFP2 du taux normal de 17% au taux super réduit de 3%», comme l'a fait l'Autriche. Non seulement parce qu'«une réduction de la TVA ne signifie pas forcément une baisse des prix» mais aussi et surtout qu'une étude du Conseil de la concurrence, réalisée entre avril et mai dernier, fait état «d'une baisse des prix de presque tous les masques analysés».

