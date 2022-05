Le directeur de l'ITM Marco Boly et le ministre du Travail Georges Engel se montrent satisfaits de l'effectif actuel de l'Inspection du travail.

Rapport annuel de l'ITM

Davantage d'inspecteurs et davantage d'amendes

Florian JAVEL

Le spectre de la pandémie de covid-19, qui a été au centre des conférences de presse de ces deux dernières années, semble désormais s'estomper peu à peu.

Lors de la présentation du rapport annuel de l'Inspection du Travail et des Mines (ITM) mardi, le ministre du Travail Georges Engel (LSAP) a certes brièvement loué le travail de l'Inspection du Travail et des Mines pendant la pandémie, mais il a surtout insisté sur le fait que l'ITM n'a jamais négligé sa mission de veiller à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail. «Pour certains, le fait que l'ITM fasse son travail peut plutôt ressembler à un reproche, mais nous reconnaissons son travail important», a déclaré Engel en plaisantant.

Plus d'inclusion avec un personnel plus nombreux

Le directeur de l'ITM, Marco Boly, présent à la conférence de presse, a souligné à cet égard que la croissance de l'autorité et les effectifs sont le symbole de la bonne année de l'ITM : contrairement à l'année 2015, 213 personnes y travaillaient vers la fin 2021. Le nombre d'inspecteurs du travail, dont 69 effectuent activement des contrôles dans les entreprises, est également passé de 86 à 96 l'année dernière.

Depuis 2018, le nombre d'inspecteurs du travail a été multiplié par trois. Dans le contexte de la question du personnel, Boly s'est vanté d'accorder une grande importance à la diversité et à l'égalité : 51% de femmes et dix nationalités différentes occupent leur emploi à l'IMT. «La diversité à elle seule ne suffit pas. Pour l'inclusion, il faut, comme dans un orchestre, un bon chef d'orchestre», a commenté Boly en faisant référence au processus d'inclusion actif que l'IMT mène depuis quelques années.

Lorsqu'on lui a demandé si les effectifs actuels étaient suffisants, le directeur de l'ITM a répondu qu'il y avait toujours de la marge. «Si je leur disais que nous avons suffisamment de personnel, je serais un mauvais directeur. Nous avons actuellement un inspecteur du travail pour 10.000 travailleurs. L'évolution du marché du travail nous montrera si nous devons améliorer ce chiffre», a ajouté Boly.

Augmentation des demandes et des amendes

L'année dernière, 326.877 demandes ont été traitées. Alors que 7,15% de moins d'appels téléphoniques et 63,14% de moins de lettres ont été traités, les demandes par e-mail ont augmenté de 14,1%. 8.511 contrôles ont été effectués, ce chiffre devant être complété par 2.874 contrôles liés à la crise sanitaire. Ainsi, 2.315 amendes pour un total de 9.243.000 euros ont été infligées en 2021. La plupart des amendes ont été infligées dans le cadre du détachement de travailleurs.

En ce qui concerne les détachements, 5.509 contrôles ont été effectués et 1.543 amendes ont été infligées pour un montant total de 6.627.000 euros, ce qui fait que ce phénomène reste un défi majeur pour l'ITM. Le nombre total de travailleurs détachés au Luxembourg s'élève aujourd'hui à 162.734. Contrairement aux trois dernières années, il y a eu une augmentation substantielle des détachements en 2021.

Si l'exploitation sexuelle ne relève pas de la compétence de l'ITM, six contrôles du respect de la sécurité et de la santé au travail ont été effectués et ont fait l'objet d'un rapport écrit transmis au parquet. 49 victimes potentielles de travail forcé ont été identifiées à cette occasion.

Nouvelle administration pour la sécurité et les tunnels

Lors de la conférence de presse, Boly a également mis en avant l'importance de la création du Service Sécurité, Autorisations et Tunnels (SAT), le Luxembourg étant le leader européen en termes de nombre de tunnels par kilomètre. Boly considère la sécurité comme la priorité absolue de la nouvelle administration. Le directeur de l'ITM a fait référence à l'évolution de la société en matière de santé et de sécurité depuis le milieu du 19e siècle : «Avant la Seconde Guerre mondiale, on considérait encore qu'un travailleur devait veiller à sa propre sécurité. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais il va de soi que l'employeur est désormais davantage tenu pour responsable».

