Danses et prières à Echternach

La procession dansante d'Echternach a encore une fois attiré du monde ce mardi matin: plus de 9.000 pèlerins étaient au rendez-vous pour cet événement inscrit depuis presque dix ans au patrimoine mondial de l'Unesco.

Son origine remonte à un rituel païen repris par les missionnaires lors de la christianisation de la région. Documentée dès l’an 1100, la procession dansante d’Echternach (Iechternacher Sprangprëssioun ) repose sur le culte de saint Willibrord, moine et fondateur de l’Abbaye d’Echternach. Le saint est vénéré pour ses activités missionnaires, ses bienfaits et son don de guérir les maladies.



Ainsi, chaque année depuis des siècles, l’événement se déroule le lendemain du lundi de Pentecôte dans le centre-ville médiéval d’Echternach, la plus ancienne ville du Luxembourg. Ce mardi ne déroge pas à la règle, même si, pour la première fois, les écoles étaient ouvertes.

Ils étaient plus de 9.000 à fouler le centre-ville sous un soleil radieux. Outre les pèlerins, les associations, les groupes et les paroisses du Luxembourg, de nombreux pèlerins du diocèse de Trèves, de Lorraine ainsi que des Pays-Bas et de Belgique étaient également de la partie.

Accompagnés de musiciens, les 39 groupes, vêtus de blanc et de noir, se sont rendus jusqu'à la basilique en réalisant les pas de danse traditionnels de cet événement.

La procession dansante a été inscrite par l’Unesco en novembre 2010 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

