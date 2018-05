Comme chaque année depuis des siècles, la traditionnelle procession dansante a fait vibrer Echternach en ce mardi de Pentecôte. Sur place, la fête a battu son plein. Quelques pèlerins nous ont expliqué ce qui les motive à venir danser dans les rues.

Danser pour perpétuer les traditions à Echternach

Par Jean Vayssières

Ce mardi 22 mai, aux alentours de 9 heures, les rues d'Echternach sont déjà blanches de monde, inondées par les visiteurs et danseurs se préparant pour la procession. Le parking de la gare, en ébullition, accueille les paroisses venues en bus depuis l'étranger et les villes alentour. Sous le soleil, on mange et on boit dans les cafés pour se préparer à une journée chargée.

La foule s'amasse sur la place du Marché et de grandes croix percent les rangs des derniers marcheurs venus prier Saint Willibrord. Tandis que les cloches de la basilique engagent un concert de mélodies, les premiers danseurs se massent dans la cour du lycée classique.

Pour certains, «la procession dansante, c'est culturel, pas religieux»

Parmi eux il y a Mireille, enseignante, tout droit venue de la paroisse de Wasserbillig. Voilà deux ans qu'elle a fait entrer ses deux enfants dans la danse, assurant ainsi une continuité familiale, puisque ses parents l'y emmenaient déjà lors de ses jeunes années.

Pour elle, la procession dansante, «c'est culturel, pas religieux. Je suis une ancienne du lycée d'Echternach, et c'est parfois l'occasion de retrouver d'anciens visages».

Les coups de 10 heures sonnent et les premiers danseurs se sont déjà élancés. Sur la place du Marché, ils s'arrêtent un instant, attendant que la fanfare qui mène leur troupe entame à nouveau la fameuse polka à deux temps qui rythme leurs pas. Soudain les tambours tonnent, les cuivres bourdonnent et chacun se remet en marche en sautillant, se tenant la main par un petit foulard, comme le veut la tradition.

Du haut de ses 22 ans, Jessy est encore étudiante et se rend chaque année à la procession: elle y danse depuis ses cinq ans et fait partie de la fanfare depuis ses dix ans. En tant que musicienne, elle accompagne de son souffle les danseurs de sa paroisse; une tradition familiale, puisque son père le faisait déjà en son temps. Pour elle, la procession est une tradition avant tout: un événement à la fois culturel et religieux.

Midi approchant, des tables viennent agrandir les terrasses des restaurants afin d'accueillir les milliers de flâneurs et danseurs. Sur des grills, sous les parasols, des saucisses cuisent lentement en attendant les visiteurs affamés.

Le centre d'Echternach se pare d'un fumet de viande grillée tandis que les sandwichs et les pintes de bière remplacent petit à petit les croissants et cafés du matin.

«Si plus personne ne vient, tout cela disparaîtra»

Emile, 72 ans, est venu danser aujourd'hui, comme à son habitude depuis une dizaine d'années. Dans sa jeunesse, la procession dansante était l'occasion de retrouver sa famille d'Echternach, de temps à autre. Aujourd'hui, il profite de sa retraite pour participer et goûter à «cette ambiance très à part, qui réunit tout le monde».

Concernant la question religieuse, Emile joue sur les deux tableaux. «Je suis croyant et pratiquant, donc je viens pour exprimer ma foi. Mais beaucoup de ceux qui sont ici ne vont jamais à la messe ! Ce n'est pas qu'un événement religieux, et il faut maintenir la tradition: si plus personne ne vient, tout cela disparaîtra. Alors que ça vaut la peine de venir».

Des enfants jouent sur les marches de la croix de justice, statue ornant la place du Marché et s'inscrivant dans l'Histoire de la ville. Quelques riverains se pressent aux fenêtres pour observer cette foule qui remue en chœur, également retransmise en direct sur grand écran dans les brasseries environnantes. Malheureusement, vers 12h30, les nuages s'amoncellent et inondent les alentours d'Echternach.

Si la pluie pourrait venir perturber la fête, en trempant les sandwichs et coupant les bières, les danseurs quant à eux resteront imperturbables car, comme le disait le président de l'oeuvre Saint Willibrord, Marc Diederich, au Luxemburger Wort il y a quelques jours: «les pèlerins inscrits viennent, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il grêle».

