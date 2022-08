Un minimum de deux semaines de pluie consécutive et modérée seraient nécessaires pour que le niveau des réservoirs d'eau souterraine remonte.

Dans les forêts, les arbres et la végétation dépérissent

L'été 2022 restera sûrement dans les annales comme étant celui de records. Non seulement les vagues de chaleur se sont succédé mais il a fait sec. Très sec. Et ce temps devrait encore perdurer un peu, alors que certains cours d'eau du pays sont à sec-du jamais-vu encore sur certains ruisseaux- et que la végétation s'affaiblit.

Des réserves en eau «critiques» dans certaines communes Quel est l'impact de la sécheresse actuelle sur nos réserves en eau potable? On fait le point avec la division des eaux souterraines et des eaux potables.

Et ce ne sont pas les précipitations des derniers jours qui sont venues changer quoi que ce soit. Celles-ci «n'ont pas eu d'influence sur les eaux souterraines ou le niveau des rivières», informe le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable dans un communiqué. «Seuls les premiers centimètres du sol ont pu être mouillés, mais la végétation a tout absorbé». Pour que les pluies aient une influence quelconque sur les réservoirs d'eau souterraine, «il faudrait au moins deux semaines de pluie consécutive et modérée».

Les risques des pluies intempestives

Car des précipitations trop fortes pourraient aussi avoir de fâcheuses conséquences. Les sols secs ne peuvent actuellement absorber l'eau que très lentement. «En cas de fortes pluies intempestives, celles-ci s'écouleront immédiatement en surface et ne pourront pas être tamponnées. Cela entraîne un risque accru de dommages dus au ruissellement de surface et à l'érosion. Les intempéries peuvent survenir partout et aucune zone ne peut donc être exclue», avertit le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Les endroits critiques sont indiqués sur la carte des risques de fortes pluies publiée sur géoportail.

Assez de réserves

Le ministère rappelle que l'interdiction de tout prélèvement dans les eaux de surface, même couvert par une autorisation, est toujours d'application, la situation au niveau des cours d'eau restant inchangée. Il est également demandé de réduire la pêche dans les rivières et ruisseaux.

Concernant l'eau potable, les autorités indiquent que les réserves sont «suffisantes par rapport à la consommation actuelle». Il est toutefois demandé aux citoyens de continuer à économiser l'eau autant que possible.

Le manque d'eau se fait ressentir en forêt

Dans les forêts, les arbres et la végétation souffrent aussi. La sécheresse combinée aux effets des canicules affaiblit la végétation et les arbres. «Aux endroits où la forêt est moins dense, on ne sent même plus l’effet typique de ''rafraîchissement''». Les arbres et les plantes, en manque d'eau, dépérissent et sont attaqués par des parasites secondaires comme des champignons.

Vus du ciel, les effets inquiétants de la sécheresse Des images satellite fournies par la NASA permettent de se rendre compte de l'évolution de la sécheresse au Luxembourg ces dernières semaines.

Pour faire face au changement climatique et aux périodes de sécheresse qui risquent d'être encore plus nombreuses à l'avenir, il n'y a pas d'autre solution que de rendre les forêts plus résilientes. «Le défi principal sera de trouver un juste équilibre entre les mesures de protection pour améliorer la capacité de résistance aux perturbations des arbres actuels et les mesures de diversification des structures, des essences et des provenances des arbres futurs», souligne le ministère.

Mais il n'y pas que la végétation qui est impactée par ce manque d'eau. Les animaux sauvages souffrent aussi des températures élevées et présentent même des changements de comportement en raison des fortes chaleurs.

