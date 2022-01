La vague d'omicron provoque des annulations massives de cours et le nombre d'enfants devant être hospitalisés augmente.

Dans les écoles, le nombre d'infections augmente trop rapidement

La vague d'omicron provoque des annulations massives de cours et le nombre d'enfants devant être hospitalisés augmente.

(S.MN. avec Michèle GANTENBEIN) La vague Omicron balaie la population et les écoles - et on n'en voit toujours pas la fin. Selon le dernier rapport hebdomadaire de la Santé, 7.417 cas positifs ont été recensés la semaine dernière dans les écoles, 4.487 dans le fondamental et 2.920 dans le secondaire. Il s'agit d'une nette augmentation d'un peu plus de 50% par rapport à la semaine précédente (4.922 cas) - tant dans le fondamental que dans le secondaire. 68 classes se trouvaient dans le scénario 4, avec plus de cinq cas par classe, contre 34 classes la semaine précédente, soit exactement la moitié.

Les infections explosent avec la rentrée Passé le 3 janvier, le taux d'incidence du virus a bondi de 195% parmi les 0-14 ans. De quoi sérieusement bousculer le fonctionnement scolaire en ce début de deuxième trimestre.

Le nombre élevé d'infections implique l'isolement, la mise en quarantaine et l'absence du personnel scolaire. Qu'est-ce que cela signifie pour les élèves ? Pour le médiateur des droits de l'enfant Charel Schmit, deux aspects sont importants. D'une part, il faut s'assurer que les élèves qui ne peuvent pas assister aux cours parce qu'ils sont en quarantaine soient connectés en ligne afin de ne pas trop en manquer. «C'est certainement un défi pour les enseignants et les élèves, mais on a beaucoup investi dans l'infrastructure technique, donc nous devrions être bien placés à cet égard», a déclaré Charel Schmit jeudi, interrogé par le «Luxemburger Wort».

Droit à la protection

Mais à côté du droit à l'éducation, le droit à la protection est également important. L'«Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher» (Okaju), organisme de protection de la jeunesse, estime que les mesures actuelles (règles de quarantaine moins strictes, davantage de tests) sont appropriées. «La question est de savoir ce que l'on peut faire de plus», dit Charel Schmit, responsable d'Okaju, en pensant en premier lieu à la responsabilité des adultes de se faire vacciner pour protéger les enfants. «Nous devons savoir combien de cours ont été annulés à l'échelle nationale, combien d'enfants ont été touchés et quel impact cela a eu sur leurs performances».

Mais le responsable pense aussi aux filtres à air déjà souvent réclamés par les représentants des syndicats et des parents. Dans ce cas, Schmit estime que les communes ont également le devoir d'aider les écoles à mettre en œuvre des mesures de protection supplémentaires. En ce qui concerne l'avenir proche, Charel Schmit s'intéresse à l'ampleur de la pandémie sur les performances scolaires. Pour cela, il faut avoir une vue d'ensemble du nombre de quarantaines d'élèves et d'enseignants, un inventaire précis des absences et des déficits qui en ont résulté. «Nous devons savoir combien de cours ont été annulés dans tout le pays, combien d'enfants sont concernés et quelles en sont les conséquences sur leurs performances», explique Schmit.

«Au plus tard à Pâques, il faudra être au clair sur ce point, tenir compte des déficits dus à la pandémie lors de l'évaluation des performances scolaires et de la question du passage de classe, et aider les enfants qui ont souffert de l'absence de cours par des mesures de soutien».

30 enfants hospitalisés en janvier à cause du Covid-19 Au vu de la situation actuelle de l'infection chez les enfants, la communication du gouvernement est intéressante. Les nombreux cas positifs, les quarantaines, l'adaptation des règles dans les écoles, l'interruption des cours, l'augmentation des hospitalisations d'enfants - tout cela devrait inciter le gouvernement à communiquer, à informer les gens de la situation, à expliquer les mesures. Or, ce n'est pas le cas. Le ministre de l'Education Claude Meisch (DP) s'est éclipsé depuis la rentrée scolaire. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) n'ont pas non plus dit un seul mot sur la situation des infections chez les enfants. Ce manque de communication est peut-être aussi la raison de l'accumulation de questions parlementaires sur le thème du covid et des enfants. Ainsi, le CSV avait soulevé la question de savoir dans quelle mesure les enfants de moins de six ans, qui ne portent pas de masque et ne peuvent pas non plus respecter les règles de distance, étaient suffisamment protégés dans les structures - ceci dans le contexte de l'augmentation des hospitalisations de jeunes enfants positifs au Covid-19, comme on peut l'observer actuellement en Grande-Bretagne. Dans leur réponse commune, Meisch et Lenert ont reconnu que le nombre d'enfants en bas âge hospitalisés pour cause de Covid-19 avait légèrement augmenté depuis début janvier. Mais rien n'indique actuellement que l'augmentation des hospitalisations soit due à une évolution plus grave chez les jeunes enfants. Aucun des deux n'a donné de chiffres. Ceux-ci ont été fournis jeudi par la Kannerklinik, clinique pédiatrique. Depuis le début de la pandémie, plus de 160 enfants positifs au Covid ont été hospitalisés à la Kannerklinik, dont environ 115 en raison de l'infection au Covid-19, a indiqué par écrit la pédiatre Isabel de la Fuente en réponse à une question du «Luxemburger Wort». Les autres enfants auraient été testés positifs, mais admis pour d'autres raisons. Elle a confirmé le nombre croissant d'enfants hospitalisés. Depuis le 1er janvier, plus de 30 enfants atteints d'une infection au Covid-19 auraient été hospitalisés à la Kannerklinik. Ils sont traités dans une zone spéciale Covid-19 qui a été rouverte en janvier. Plus de la moitié des patients sont des enfants en bas âge et des nouveau-nés souffrant d'inflammations des voies respiratoires liées à l'infection. Chez les enfants plus âgés, d'autres problèmes de santé jouent souvent un rôle, selon la pédiatre. Depuis le début de la pandémie, plusieurs enfants ont également été traités à la Kannerklinik pour des complications liées au covid, notamment le syndrome hyperinflammatoire pédiatrique (PIMS), qui peut survenir quelques semaines après une infection au covid et entraîner une inflammation du muscle cardiaque pouvant aller jusqu'à l'infarctus du myocarde. Depuis le début de la pandémie, 15 enfants ont été hospitalisés pour cette complication - tous des enfants sans problème de santé, selon de la Fuente. Quatre des 15 enfants ont été hospitalisés en janvier, après avoir été infectés en novembre/décembre. Cinq des 15 enfants ont dû être hospitalisés en soins intensifs. Jusqu'à présent, aucun enfant n'est mort de ou avec le Covid-19.

