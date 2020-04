Comment vit un établissement de soins au cœur de l'épidémie? Xavier Bettel et Paulette Lenert ont eu des réponses en visitant, après le CHL, les installations des hôpitaux Robert Schuman.

Dans les coulisses de l'hôpital Kirchberg

Comment vit un établissement de soins au cœur de l'épidémie? Xavier Bettel et Paulette Lenert ont eu des réponses en visitant, après le CHL, les installations des hôpitaux Robert Schuman.

(pj avec Steve Remesch) «Ceux qui sont en première ligne commencent lentement à se sentir épuisés.» Le constat vient du Dr Jean-Marc Cloos, chef du service de psychiatrie des hôpitaux Robert Schuman. Depuis quelque temps, le spécialiste se préoccupe ainsi davantage du bien-être du personnel hospitalier que des patients. Signe des temps dont, jeudi, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) ont pris conscience en visitant l'hôpital Kirchberg.

Sept semaines après que la première personne au Luxembourg a été testée positive au covid 19, les politiques tendent ainsi l'oreille à la réalité du terrain. Alors, certes, chacun reconnaît que les mesures de confinement décidées rapidement ont bien permis d'éviter une surchauffe des services hospitaliers luxembourgeois; certes, le matériel à disposition s'avère suffisant mais pas question d'effacer des commentaires le souvenir de ces premières semaines de l'épidémie. Cependant, reste la peine d'avoir déjà vu mourir 83 patients infectés et la fatigue de plus d'un mois et demi sous tension.

En ce jour de visite, le chef du gouvernement salue, remercie, écoute plus qu'il ne parle. Intérieurement, certainement que Xavier Bettel et Paulette Lenert sourient en entendant les uns et les autres se féliciter d'avoir vu l'Etat mettre à disposition quatre scanners achetés spécifiquement pour affiner le diagnostic des malades atteints par l'infection pulmonaire. Celui de l'hôpital Kirchberg a été installé à l'extérieur, et chacun s'accorde à dire que l'appareil a sauvé des vies, en confirmant ou infirmant toute suspicion de coronavirus.

Un passage dans l'appareil, quelques secondes d'attente et le résultat tombe. De quoi orienter le patient dans l'une ou l'autre direction mise en place à l'accueil, et éviter ainsi que les malades covid et les autres ne se croisent au risque de relancer la contamination. Ici comme ailleurs, la chaîne de prise en charge a totalement été revue donc.

A l'hôpital du groupe Robert Schuman, la visite se poursuit entre zone rouge et zone verte. A chaque rencontre avec personnels ou membres de la direction, le Premier ministre et la ministre de la Santé prennent le temps de dialoguer. Prendre le pouls des soignants, les saluer, les féliciter, les réconforter, les encourager: voilà le but de l'exécutif alors que l'épidémie semble perdre de ses effets de nuisance mais à l'heure aussi où les autorités sanitaires redoutent une seconde vague virale...

Dans les couloirs, sur le parvis, dans les salles, chacun y va donc de son commentaire. N'épargnant nul détail comme dans cette évocation des premiers jours de pandémie où les hôpitaux Robert Schuman s'étaient bien plus appuyés sur leur propre approvisionnement matériel que sur le stock national du ministère de la Santé. Rappel aussi de la formidable générosité des résidents et des entreprises qui n'a pas tardé à s'organiser. Au Kirchberg, cela s'est traduit par 243 livraisons inattendues, représentant plus de 185.000 articles individuels offerts (masques, visières, vêtements de protection).

Mais déjà les soignants réfléchissent à la sortie de crise. Un retour à la normalité qui se traduira forcément par un grand rattrapage de soins reportés jusqu'alors. Car il est évident que de nombreux patients ont évité les rendez-vous chez les médecins et à l'hôpital par crainte d'une infection. Une vérité constatée dans tous les services, et tout spécialement en psychiatrie, où l'on s'inquiète de l'augmentation de la consommation d'alcool.

L'impact de ces changements de suivi médical sera lui aussi à ne pas négliger sur les efforts à fournir dans les prochaines semaines, rappellent les soignants. Voilà donc l'exécutif au courant, à lui d'adresser maintenant la bonne ordonnance à ce secteur qui a démontré sa force autant que ses faiblesses durant cette crise.

