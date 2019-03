Dans les coulisses d'une tour infiniment luxueuse

Juste à l'entrée du Kirchberg, le projet «Infinity» prend forme. La tour de bureaux sera finie «fin octobre», le centre commercial «ouvrira à Noël» et la luxueuse tour résidentielle de 25 étages sera livrée «à la mi-2020». Visitez le chantier de l'intérieur.

Maurice FICK Juste à l'entrée du Kirchberg, le projet «Infinity» prend forme. La tour de bureaux sera finie «fin octobre», le centre commercial «ouvrira à Noël» et la luxueuse tour résidentielle de 25 étages sera livrée «à la mi-2020». Visitez le chantier de l'intérieur.

Lancé en avril 2017, le chantier de la tour Infinity, la future plus haute tour résidentielle du Luxembourg, marque déjà de sa silhouette l'entrée du quartier des affaires. En franchissant le Pont Rouge en direction du Kirchberg, les automobilistes tombent nez à nez avec la tour de 8 étages de bureaux dont la façade est en cours d'achèvement. A l'arrière, ils aperçoivent déjà les 15 premiers étages de la fameuse tour résidentielle qui culminera à 104 mètres! Mais ils ne voient pas l'avancée du futur centre commercial qui constitue le «ventre» du projet.



Visitez les coulisses de ce vaste chantier de 33.300 m2 situé entre l'avenue J.-F. Kennedy et la rue du Fort Niedergruenewald avec une vue imprenable sur la Ville de Luxembourg:







Dans la tour de bureaux de 6.800 m2 «nous sommes en train de faire les aménagements intérieurs comme les planchers, les faux plafonds, les cloisons et nous finalisons la pose des derniers éléments de la façade», résume Stéphane Bagat en charge de l'exécution du chantier pour M3 Architectes. Au 8e et dernier étage où sera installé le restaurant d'entreprise, une imposante charpente métallique accueillera bientôt la verrière et une toiture avec des lamelles ajourées.

Un «rooftop» avec une vue unique sur la Philharmonie, le tracé rectiligne du tram et le Pont grand-duchesse Charlotte.

La livraison des bureaux au locataire des lieux, le cabinet d'avocats Allen & Overy, est prévue «fin septembre».

De sorte que «fin octobre» la tour devrait déjà être investie. Voilà à quoi ressembleront les bureaux une fois achevés et à quoi ils ressemblent déjà:

A gauche, la Tour Infinity dessinée par l'architecte Bernardo Fort-Brescia. Photo: Immobel

A gauche, la Tour Infinity dessinée par l'architecte Bernardo Fort-Brescia. Photo: Immobel Le projet Infinity tel qu'il apparaît aujourd'hui au Kirchberg. Photo: Pierre Matgé La Tour «Infinity working» et le centre commercial dont la toiture sera végétalisée. Photo: Immobel Le projet Infinity tel qu'il apparaît aujourd'hui au Kirchberg. Photo: Pierre Matgé

Juste au pied des bureaux, les pelleteuses ont déjà remplacé les bétonnières dans la future cour du projet Infinity qui sera bordée de commerces. Trait d'union à la toiture végétalisée, l'espace commercial de 6.500 m2 accueillera 23 commerces, cafés et restaurants dont l'«ouverture est prévue pour Noël», assure Immobel.

A cheval entre l'avenue J.-F. Kennedy et la rue du Fort Niedergruenewald, cette place centrale doit devenir «un endroit où les gens ont envie d'aller, un endroit vivant où l'on sait que l'on pourra trouver un restaurant italien, un autre de burgers, une bonne brasserie, un restaurant “cuisine du monde” ou “healthy”. Il y aura également des commerces et des services: un coiffeur, une parfumerie, un opticien, l'agence de voyage "We love travel", une salle de fitness, un pressing, un institut de beauté, une chocolaterie, un bijoutier, un magasin de fleurs et cadeaux, un magasin de téléphonie, un autre de thé et café, une vinothèque», avait expliqué dans ces mêmes colonnes, Olivier Bastin, CEO d'Immobel. Un supermarché Delhaize et un magasin Citabel ont déjà été annoncés.

Photo: Pierre Matgé

Photo: Pierre Matgé





Au bout du chantier, la tour résidentielle prend forme et s'élève pas à pas vers le ciel. Un coffrage grimpant permet de gagner un étage toutes les deux semaines. Au moment de la visite le 16e étage était en cours de construction. Il n'en manque plus que neuf!

Si le projet dessiné par l'architecte de renom, Bernardo Fort-Brescia fait apparaître deux tours enchevêtrées, le chantier permet de comprendre qu'en réalité il ne s'agit que d'«une seule tour avec un décroché de façade», explique l'architecte. Son plus grand challenge jusqu'ici étant de relever techniquement le défi imposé par la géométrie complexe que cachera bien, au final, un bâtiment aux lignes harmonieuses.

La tour résidentielle «sera prête mi-2020» fait savoir le développeur Immobel. Ses clients sont impatients de profiter d'une des plus belles vues sur la capitale. Sur les 165 appartements que compte la tour, 164 sont déjà vendus. Un seul n'a pas trouvé preneur: le penthouse de 274 m2 avec double terrasse du 25e et dernier étage, aux prestations exceptionnelles.