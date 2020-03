Pour limiter la transmission du coronavirus, une note ministérielle envoyée aux supermarchés recommande de faire respecter le « social distancing ». Les conditions de travail des salariés du commerce font d'ailleurs l'objet de nombreux contrôles de l'ITM.

Dans les commerces, laissez «deux mètres» d'espace

Alors que le Luxembourg compte ce lundi soir 22 victimes et près de 2.000 personnes infectées, la question de la protection des salariés du commerce, et évidemment des clients, continue de se poser au-delà des gestes barrières et consignes de précaution qui valent depuis le début de l'épidémie.

Des recommandations particulières ont d'ailleurs été communiquées par le ministère des Classes moyennes aux employeurs des supermarchés qui restent ouverts, indiquent les ministres de la Santé (LSAP), Paulette Lenert, des Classes moyennes (DP), Lex Delles, et du Travail (LSAP) Dan Kersch, dans leur réponse commune au député (déi Lénk), Marc Baum se souciant de la protection des salariés du commerce.

Il a clairement été demandé aux gérants de «faire respecter le "social distancing" au sein des supermarchés, c'est-à-dire de veiller à ce qu'une distance interpersonnelle de deux mètres entre chaque personne présente au sein du supermarché soit respectée», assurent les ministres cosignataires. Tout comme il a été conseillé de «réguler l'entrée des clients et de limiter ainsi le nombre de personnes pouvant accéder en même temps aux supermarchés». Aucun chiffre limitatif n'est imposé pour autant.

Les supermarchés ont décidé de leur propre chef de prendre des mesures spécifiques supplémentaires pour protéger leurs salariés, comme par exemple l'installation de dispositifs de protection en plexiglas au niveau des caisses.

Un «grand nombre de commerces de détail ont déjà mis en place des limitations du nombre de clients présents au même moment», assure les trois ministres avant d’appeler, au nom du gouvernement, «tous les commerces ouverts de procéder de la même manière», histoire de réduire au maximum le risque de contamination des clients et salariés.

L'Inspection du travail et des mines (ITM) qui a élaboré un guide pour les entreprises contenant différentes recommandations spécifiques pour qu'elles protègent la santé de leurs salariés, est sur la brèche. Bien que travaillant en «service réduit», l'ITM continue de mener régulièrement des contrôles quant à la sécurité et la santé au travail. Dans le contexte de la pandémie Covid-19, les inspecteurs ont effectué 408 contrôles entre le 17 mars et le 26 mars 2020 et continuent d'en réaliser.

