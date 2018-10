Vivre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne atteinte de psychose grâce à la réalité augmentée: expérimenter ces sensations permet de développer une certaine empathie à l'égard des malades. Une expérience marquante. Nous l'avons vécue.

Luxembourg 14 1 4 min.

Dans la tête d'un psychotique

Anne FOURNEY Vivre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne atteinte de psychose grâce à la réalité augmentée: expérimenter ces sensations permet de développer une certaine empathie à l'égard des malades. Une expérience marquante. Nous l'avons vécue.

Dans une salle du centre de santé mentale, dans le quartier Gare à Luxembourg, quatre ou cinq personnes déambulent, équipées d'un casque audio et de lunettes de réalité augmentée. Le pas hésitant, elles décrivent leurs perceptions au fur et à mesure de ce qu'elles sont censées voir ou toucher. Elles sont désorientées. Leur discours est incohérent. Une collègue, qui tente l'expérience aussi, touche des pompons en laine en faisant une description totalement autre.

Cette expérimentation a été proposée au Luxembourg dans le cadre de la Semaine de la Santé mentale, qui a duré du 7 au 12 octobre. C'est la première édition qui est organisée au Luxembourg, dans le cadre de la prévention de la dépression et du plan suicide développés par le ministère de la Santé.

14 Ingrid Monivas est éducatrice graduée. Elle a voulu vivre l'expérience pour être plus proche de ses patients. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ingrid Monivas est éducatrice graduée. Elle a voulu vivre l'expérience pour être plus proche de ses patients. Photo: Gerry Huberty Des gens déambulent dans une pièce du centre de traitement, le pas hésitant. Photo: Gerry Huberty Muni d'un casque de réalité augmentée et d'écouteurs, un ordinateur accroché dans le dos, l'expérience dure une quinzaine de minutes. Photo: Gerry Huberty Ingrid Monivas est éducatrice graduée. Elle a voulu vivre l'expérience pour être plus proche de ses patients. Photo: Gerry Huberty Un ordinateur est placé sur votre dos. Un accompagnateur vous guide durant l'expérience. Photo: Gerry Huberty Un ordinateur est placé sur votre dos. Un accompagnateur vous guide durant l'expérience. Photo: Gerry Huberty Vincent Navet, directeur du centre de traitement de santé mentale. Photo: Gerry Huberty Vincent Navet, directeur du centre de traitement de santé mentale. Photo: Gerry Huberty Un accompagnateur vous guide durant l'expérience. Photo: Gerry Huberty Ecrire son nom sur une feuille. Un acte banal qui devient compliqué dans une distorsion de la réalité. Photo: Gerry Huberty Les repères habituels n'existent par moments plus du tout, les sensations sont totalement différentes. Photo: Gerry Huberty La perception des objets, les gestes du quotidien: tous les repères habituels sont perturbés. Photo: Gerry Huberty Les sons, les images: l'expérience est dense. Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty

L'expérience, nommée Labyrinth Psychotica, dure une quinzaine de minutes et emploie la réalité augmentée. Elle est destinée aussi bien au personnel soignant qu'à l'entourage du patient, afin qu'ils entrevoient ce que vit un psychotique. «La psychose est un terme générique qui englobe plusieurs maladies mentales», explique Vincent Navet, chargé de direction du pool traitement, dans le quartier Gare. «Une psychose se caractérise par la rupture avec la réalité. C'est une maladie du cerveau, dont les connexions ne se font pas comme elles le devraient. Cela entraîne des hallucinations visuelles, auditives et synesthésiques. Ces hallucinations s'accompagnent aussi d'un ralentissement de la pensée et d'un émoussement affectif, le patient ressent de moins en moins ce que nous ressentons au quotidien, comme la joie.»

Susciter l'empathie

L'an passé, des soignants du réseau de santé mentale au Luxembourg ont participé à cette expérimentation, ainsi que des policiers. Cela permet d'être plus compréhensif face à une personne malade. «Parfois, un malade peut rester prostré pendant des jours sans rien faire, sans rien dire. Naturellement on a tendance à vouloir le bousculer pour qu'il réagisse. En réalité, il est souvent épuisé par tout ce qui se passe dans sa tête.»

Labyrinth Psychotica propose d'entrer dans l'esprit d'une patiente psychotique, Jamie. Ce programme a été mis au point dans le cadre d'un projet de recherches mêlant art, psychologie, santé mentale et technologie par Jennifer Kanary Nikolov(a). Labyrinth Psychotica se décline en plusieurs expérimentations. Celle qui a été présentée au Luxembourg, et à laquelle nous avons participé, utilise la réalité augmentée.

Muni d'un casque sur les yeux et un autre sur les oreilles, d'une télécommande et d'un ordinateur accroché dans le dos, vous êtes accompagné par un membre de l'équipe qui connaît parfaitement le programme. Votre vision de l'espace qui vous entoure est comme d'habitude, puis elle se modifie, se déforme. Vous voyez ensuite quelque chose de complètement différent. Un long couloir d'hôpital, des voix qui murmurent sans cesse. L'ambiance vous évoque des films d'horreur, comme Shining ou The Ring, à certains moments. Puis vous voyez des flashes de couleur, des voix qui vous parlent et vous donnent des indications. Puis tout se brouille. Un écran de neige. Votre accompagnateur revient devant vous comme si tout était «normal», puis il devient progressivement flou, sa voix change. Vous êtes ensuite interpellé par l'oracle.

Saturation d'informations

L'accompagnateur vous parle, vous pose des questions sur ce que vous voyez ou entendez. Il est parfois difficile de l'entendre, on ne le voit pas tout le temps. Lorsqu'il vous tend un mouchoir en papier et que vous n'arrivez pas à le saisir car votre perception sensorielle est perturbée, vous vous sentez encore plus étrange. Le fait qu'il vous parle vous permet de garder un pied sur terre. Vous écrivez votre nom sur une feuille, la distance physique avec le papier n'est pas celle que votre regard perçoit, votre vision est déformée comme si vous regardiez cette feuille avec une longue-vue.

Comme l'explique Ingrid Monivas, éducatrice graduée au CNDS (Comité National de Défense Sociale) au Luxembourg, «on a la tête vraiment pleine, on reçoit trop d'informations. J'ai été éprouvée par l'exercice». Ingrid a voulu faire cette expérience pour comprendre ce que ressentent certains des patients dont elle s'occupe.