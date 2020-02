Dans la famille Cactus, je demande Lallange

Retour sur son parcours: Cactus fête ses 50 ans: un demi-siècle de succès

Le premier supermarché Cactus a ouvert ses portes à Bereldange le 19 octobre 1967. 50 ans plus tard, le groupe est devenu le deuxième employeur privé et dispose de 47 points de vente. Retrouvez les principales dates et la carte des magasins.