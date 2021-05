Quand deux anciens cols blancs décident de se mettre au vert pour cultiver leurs jardins (et leurs serres), l'histoire prend vite une bonne saveur. A Junglinster, Letz Grow a ainsi poussé avec le souci de cultiver raisonnablement et nourrir sainement la communauté.

Dans la famille bio, je demande... «Letz Grow»

Patrick JACQUEMOT Quand deux anciens cols blancs décident de se mettre au vert pour cultiver leurs jardins (et leurs serres), l'histoire prend vite une bonne saveur. A Junglinster, Letz Grow a ainsi poussé avec le souci de cultiver raisonnablement et nourrir sainement la communauté.

(pj avec Volker Bingenheimer) Senad Alic et Danny Hutchines ont osé.Osé quitter leur ancien job pour devenir cultivateurs. Et bio qui plus est! Un domaine où le Luxembourg traîne des bottes avec seulement 5,2% des surfaces agricoles nationales consacrées à ce type de cultures. Trois saisons maintenant que les deux hommes ont fait de leur envie, leur hobby, leur choix de vie une entreprise. Et depuis Letz Grow pousse, sans engrais artificiels, sans pulvérisation, sans même creuser la terre.

La première graine du projet a germé à Gonderange, dans le jardin familial de Senad. Un petit terrain de 40 m2 avec lequel il a pu couvrir 80% des besoins des siens en fruits et légumes. De quoi surprendre ce financier qui travaillait pour une succursale de banque américaine. «Le jardinage avait quelque chose d'apaisant.» Bien loin du stress développé à force de suivre les cours monétaires.

«Ma vie était une question d'argent, du matin au soir. À un moment donné, je ne m'en suis plus soucié», sourit celui qui va alors tout mettre en oeuvre pour changer de voie. Quelque temps plus tard, Danny le rejoindra dans son projet. Délaissant un bon poste dans une société d'import-export pour se risquer au maraîchage bio.

Depuis un an et demi, Junglinster accueille le duo. Et surtout se régale de sa production issue en bonne partie des deux serres remises en état, d'un ancien potager repris dans la commune et, depuis peu, d'un champ de Walferdange. Les paniers Letz Grow font le régal des familles qui se sont vite partagé l'adresse du magasin ouvert dans la commune. Mieux : une partie des légumes et fruits fait le bonheur de restaurants du secteur mais aussi d'enfants à la cantine de deux crèches.

7 La boutique de Letz Grow à Junglinster était précédemment occupée par un magasin de fleurs. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La boutique de Letz Grow à Junglinster était précédemment occupée par un magasin de fleurs. Photo: Anouk Antony Danny Hutchines est un passionné de cuisine et publie régulièrement des recettes sur les réseaux sociaux. Photo: Anouk Antony Venez avec votre flacon, et repartez avec votre shampooing et gel douche 100% bio. Photo: Anouk Antony Comment résister à ces belles blettes? Photo: Anouk Antony Reconversion réussie pour l'ancien responsable financier Senad Alic. Photo: Anouk Antony En plus des 70 acres de Gonderange, Letz Grow vient de s'étendre sur un deuxième terrain à Walferdange. Photo: LetzGrow Sans additif chimique, les fraises poussent à leur rythme. Les gourmands devront être encore un peu patients. Photo: Anouk Antony

Cultiver raisonnablement, nourrir sainement et conseiller gentiment : voilà les trois lignes de conduite de Danny et Senad. «Ce qui se trouve sur nos étagères le matin était encore dans le champ ou en serre à l'aube ou le soir précédent», aiment-ils à souligner aux visiteurs qui ouvrent de grands yeux devant leurs produits. Et à leurs clients comme aux quelque 2000 aficionados qui le suivent sur les réseaux sociaux, le duo ne manque jamais de donner quelques astuces. De culture bio ou de cuisine. Tout comme les deux hommes n'hésitent pas à raconter leur bataille (100% naturelle) contre une soudaine invasion de pucerons ou quelles astuces leur ont permis de se faire moins mal en cultivant.

Jardiner sans creuser Pelle, râteau ou bêche : voilà trois outils qui, à Letz Grow, ont peu d'usage. En effet, Senad Alic et Danny Hutchines ont adopté la technique du «no-dig-gardening». Ne plus creuser ou retourner le sol devant permettre à la terre d'obtenir une meilleure composition et donc influer positivement sur la récolte. Le travail est remis aux micro-organismes qui assurent le drainage et l'aération du sous-sol. «Le ratissage ou le labourage détruirait le mycélium des champignons», assurent les deux cultivateurs. Avec cette méthode, le sol se dessécherait moins rapidement lorsque l'eau vient à manquer. De plus, dans ce mode de maraichage, les jardiniers retirent simplement les plantes du sol, y laissant les restes de racines. Les graines des nouvelles plantations sont simplement placées dans les dépressions du sol.

