Le ministre du Travail et les partenaires sociaux avaient rendez-vous, ce mardi. Il s'agissait de préparer l'après-crise en essayant de modérer les effets négatifs sur l'emploi. Les licenciements dans les entreprises effectuant du chômage partiel pourraient ainsi être interdits.

Luxembourg 2 min.

Dans la crainte d'une crise sociale

Olivier TASCH Le ministre du Travail et les partenaires sociaux avaient rendez-vous, ce mardi. Il s'agissait de préparer l'après-crise en essayant de modérer les effets négatifs sur l'emploi. Les licenciements dans les entreprises effectuant du chômage partiel pourraient ainsi être interdits.

Les conséquences sociales de la crise sanitaire semblent inévitables. Afin de s'y préparer au mieux, le ministre du Travail Dan Kersch (LSAP) a effectué, ce mardi, une visioconférence avec les représentants des syndicats et du patronat. Pendant plus de deux heures, a eu lieu un «dialogue ouvert et constructif», a assuré la présidente de l'OGBL, Nora Back.

Les trois partenaires pourraient se retrouver au cours d'un comité de coordination qui se tiendrait au moment du pic de la crise. Il s'agirait ainsi d'une tripartite dans la règle de l'art, sous la présidence du Premier ministre. Le covid-19 aura eu cet avantage de remettre chacun autour de la table, ce qui n'était pas gagné en fin d'année 2019.

La donne sociale bouleversée par l'épidémie Télétravail à durée illimitée, explosion des demandes de chômage partiel, extension de la possibilité du congé pour raisons familiales : les ministres de l'Emploi et de la Sécurité ont annoncé, ce jeudi, quelques bouleversements dans l'ordre établi.

Les principales revendications syndicales du jour ont tourné autour du maintien des emplois. Ainsi, les entreprises ayant bénéficié des mesures de chômage partiel pourraient ne pas procéder à des licenciements. Le ministre du Travail se serait montré ouvert sur la question.

La problématique de la sécurité des salariés qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler a également été au cœur des discussions. «Tout doit être fait pour les protéger, les personnes vulnérables doivent être écartées», estime Nora Back. «Nous savons que pour l'instant, il n'y a pas assez de masques pour équiper le personnel des caisses de supermarchés, concède la présidente du premier syndicat du pays. «Mais il ne faut pas les laisser tomber. Heureusement, la situation semble déjà s'améliorer, avec la mise en place de plaques de plexiglas notamment.»

Un «plan de stabilisation» conséquent en préparation Alors que la Commission européenne a validé, mardi, un régime d'aide à destination des entreprises à hauteur de 300 millions d'euros, d'autres mesures seront annoncées d'ici la fin de semaine par le ministère de l'Economie. Pour un volume global bien supérieur à celui autorisé par Bruxelles.

Face aux circonstances extraordinaires, les syndicats demandent aussi la suspension de différents délais prévus en matière de droit du travail. En matière de contentieux notamment. La période actuelle de crise sanitaire pourrait aussi être gelée afin que personne ne se retrouve en fin de droit de chômage. Elle ne serait pas non plus calculée dans le maximum de 78 semaines prévues pour les indemnités prévues en cas de congé maladie.

De son côté, le patronat s'est vu rassuré par la mise en place, d'ici deux jours, d'un programme destiné à soutenir les entreprises touchées par les conséquences des mesures de confinement, et qui devrait allègrement dépasser les 300 millions d'euros. Voire, selon certains, atteindre le milliard d'euros.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.