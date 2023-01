Construire un logement résidentiel coûte 15,9% de plus qu'il y a un an au Luxembourg. Un bond historique pour le taux de variation annuel, qui atteint son plus haut niveau depuis 1975.

Dans la construction, les prix se sont enflammés en 2022

Peut-on encore associer le mot «logement» au mot «abordable»? Au regard de l'indice des prix de la construction d'octobre 2022, publié ce lundi 16 janvier par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la question se pose. En un an, les prix de la construction résidentielle se sont envolés de 15,9%. Du jamais-vu depuis le mois d'avril 1975.

Derrière cette envolée fulgurante se cachent plusieurs facteurs. La hausse des prix de l'énergie, d'une part, mais également celle de nombreux matériaux de construction. Les frais de transport ont aussi été affectés par la flambée des prix des carburants, plus particulièrement celle du diesel. Pour rappel, l'indice des prix du secteur de la construction est publié deux fois par an, en janvier pour les données du mois d'octobre de l'année précédente et en juillet pour les données d’avril.

Dans le détail, la fermeture du bâtiment, un domaine qui englobe les fenêtres, les portes de garage et autres façades, est le corps de métier ayant enregistré la hausse la plus importante sur le semestre, avec une augmentation de 9,5%. Les prix des façades (+9,4%) ont notamment été boostés par l'augmentation des matériaux isolants. «Les maîtres d'ouvrage doivent débourser 9,4% de plus pour la menuiserie extérieure d'une construction résidentielle», souligne le Statec qui attribue cette envolée des prix à la flambée des matériaux comme l'aluminium et le vitrage. Sur un an, la hausse de la menuiserie extérieure se chiffre à +20,5%.

Un ciment toujours plus cher

Les travaux de toiture coûtaient, pour leur part, 4,7% de plus en octobre par rapport à avril 2022. Cette hausse s'explique particulièrement par l'envolée des prix de certains produits d'isolation et d'étanchéité, de la zinguerie, des tuiles et des fenêtres. Bonne nouvelle en revanche pour les charpentes: la stabilisation, voire le recul, du prix du bois a entraîné une stabilisation de leur prix (+0,4%), après une hausse de 29,8% de leur prix entre 2020 et 2021.

Le gros œuvre enregistre, de son côté, une augmentation semestrielle de 5,3% entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2022, indique le Statec. Si divers matériaux utilisés dans le secteur de la construction ont connu un renchérissement, c'est la hausse du prix du ciment et de ses dérivés qui ont particulièrement boosté la flambée des prix dans le gros œuvre.



Le prix des installations techniques a enregistré une hausse de 6,6%. Dans le détail, ce sont les installations électriques qui ont le plus fortement augmenté (+9,3%), suivies des installations sanitaires (+5,5%) et des installations de chauffage et ventilation (+5,3%).

Le domaine du parachèvement a, lui, été confronté à un véritable bond de ses prix, qui ont augmenté de 8,1% sur le semestre. «Cette dynamique est principalement portée par le renchérissement de nombreux matériaux», explique le Statec. À la hausse des prix du parquet, carrelage et autres placards s'ajoute la flambée généralisée des coûts de l'énergie.

