Après deux années marquées par la pandémie, le retour de la magie de Noël sous sa forme traditionnelle sera teinté de mesures d'économie d'énergie.

Luxembourg 4 min.

Winterlights

Un Noël moins lumineux à Luxembourg-Ville

Laura BANNIER Après deux années marquées par la pandémie, le retour de la magie de Noël sous sa forme traditionnelle sera teinté de mesures d'économie d'énergie.

Les décors sont en train d'être installés, les chalets sont en cours d'assemblage et les enceintes dispersées dans le centre-ville ont même laissé échapper les premières notes de musiques de Noël ce week-end: pas de doute, c'est bien les Winterlights qui font leur retour. Annulé en 2020, et marqué en 2021 par le CovidCheck et les manifestations anti-mesures sanitaires, en cette fin d'année 2022, l'événement emblématique de la capitale revient pour sept semaines, à partir de ce vendredi 18 novembre.

La capitale présente son plan énergie pour l'hiver La température de l'eau des piscines sera abaissée, les bâtiments publics seront moins éclairés, voire pas du tout.

Au programme: animations en tout genre, ateliers, spectacles, marchés de Noël, et, bien entendu, les traditionnelles illuminations de fin d'année. Ces dernières brilleront cependant moins longtemps que lors des éditions précédentes, crise de l'énergie oblige. Ainsi, au lieu des 19 heures de féérie initialement prévues, la Ville de Luxembourg a décidé de limiter les illuminations à environ six heures par jour.

Ainsi, les 1.146 décors lumineux seront allumés tous les jours de 16h30 à 23h, à l'exception des 24, 25, 26 et 31 décembre, journées lors desquelles l'éclairage restera allumé jusqu'à une heure du matin. La quantité de décors qui illumineront les rues et les places de la capitale a par ailleurs été revue à la baisse. Par rapport à la précédente édition, 265 décors ont été supprimés.

Un village gastronomique

«Ces mesures vont nous permettre une économie d'au moins 30% d'énergie par rapport à l'an passé», a souligné l'échevin Patrick Goldschmidt (DP) lors d'une conférence de presse, ce lundi 14 novembre. Si cette année l'ensemble des 432.000 lucioles et ampoules utilisent la technologie LED, une bonne partie de ces dernières en était déjà équipée, la ville ayant progressivement remplacé les illuminations à partir de 2009. «Le passage d'un décor en LED permet pour sa part d'économiser environ 75% d'énergie», poursuit l'élu.

Les illuminations en quelques chiffres 345 décors sur luminaires

38 décors suspendus

57 décors posés au sol

518 arbres décorés de guirlandes

Plus de 65km de guirlandes

Les 101 chalets dispersés à travers la ville seront pour leur part illuminés pendant les horaires d'ouverture des marchés de Noël. Autre changement cette année, toujours dû à la crise énergétique: exit la patinoire, bonjour le «Wanterpark». La Kinnekswiss accueillera ce village gastronomique couvert composé de six chalets du 18 novembre au 1er janvier, où les visiteurs pourront se restaurer, mais également profiter d'une programmation musicale et d'animations familiales.

Les 99 forains et exploitants présents sur l'événement feront naturellement partie de cet effort collectif visant à économiser le plus d'énergie possible. «Ils ont reçu une série de recommandations qui s'appliquent dans les chalets», a noté la bourgmestre Lydie Polfer (DP).

Plus d'un million de visiteurs attendus

L'édition 2022 des Winterlights fera par ailleurs un pas de plus vers l'écologie, grâce à la mise en place d'un système de consigne. Concrètement, les repas et les boissons seront servis dans des récipients «en matériaux réutilisables, tels que le verre ou la porcelaine», dont les visiteurs pourront récupérer la consigne en rendant les récipients aux stands.

Un café avec vue sur la Tour Eiffel On a l'impression d'être dans un arrondissement parisien. Pourtant, cette petite tour Eiffel se trouve en plein cœur de la ville de Luxembourg.

Au-delà du «Wanterpark» de la Kinnerkswiss, le marché de Noël sera déployé sur cinq autres sites. Le «Lëtzebuerger Chrëschtmaart» se déroulera sur la place d'Armes, où seront disposés 38 chalets autour d'un immense sapin de 12 mètres, tandis que la place de Constitution accueillera les 41 chalets du Wantermmaart accompagné d'un sapin doré de 13m. Le Niklosmaart fera son retour sur la place de Paris avec ses 16 chalets, et le «Lëtzebuerger Adventscircus» sera, lui, présent au champ du Glacis où se déroulera tout un programme d'acrobaties, d'humour et de performances.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Les plus petits ne seront pas en reste, puisque pendant le mois de décembre, la cour de l'ancien Athénée sera le théâtre des «Wanterkids», un marché de Noël à destination des enfants et de toute la famille. Guirlandes, lumières et lampions illumineront le lieu où se dérouleront différents ateliers, des séances de lectures, ainsi que des spectacles de musique, de chant, et de théâtre de marionnettes.

Au cours des sept semaines des Winterlights, la Ville s'attend à une fréquentation plus élevée que l'an dernier. La mise en place d'un comptage en raison du régime CovidCheck lors de l'édition 2021 avait permis d'estimer très précisément le nombre d'entrées: plus d'1,2 million de personnes avaient flâné dans les allées des différents marchés. Les quatre dimanches d'ouverture des commerces de la capitale, programmés les 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre, devraient aider à drainer des visiteurs.

Des sapins luxembourgeois La traditionnelle vente de sapins de Noël se tiendra à partir du 25 novembre à divers endroits de la capitale. Pour devenir propriétaire d'un arbre de Noël luxembourgeois ayant poussé dans un champ dont l'entretien a été assuré exclusivement par des moutons, rendez-vous avant le 24 décembre au plus tard sur le champ du Glacis, la place Jean Heinisch, le parc de Merl, ou la place Léon XIII à Bonnevoie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.